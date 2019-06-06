國民黨2020總統初選進入白熱化，有支持者憂心呼聲最高的高雄市長韓國瑜，在初選就被人做掉，提早出局。對此，韓國瑜今（6）日重申，「寧願乾淨地輸，也不要骯髒地贏」，這是他多年來對選舉的一貫態度，從來沒變過。

韓國瑜今早出席警察節慶祝活動，會後接受聯訪時，媒體關心韓粉憂慮韓國瑜在初選時，就會被做掉，問及他的看法及會擔心嗎？韓國瑜引用，去年在鳳山造勢場上的談話，直說「寧願乾淨輸掉選輸，也不要骯髒贏得選舉」，在民調過程應該要有信心，也尊重中央安排的民調公司，靜待一切發展。

至於有民調指出，有高達6成民眾，反對韓國瑜帶職參選。對此，韓國瑜表示，民調的反應有高有低，有贊成、有反對，我個人立場是尊重，後續再跟民眾來報告。

針對遠東集團董事長徐旭東日前疑暗酸韓國瑜，發言惹議後，引發部分韓粉嗆說要抵制。韓國瑜再次呼籲，拜託支持愛與包容，希望挺韓國瑜的好朋友，要能尊重不同的意見及想法，這是台灣民主最高的價值，千萬不要抵制某一家公司，抵制遠東千萬不要，這是不對。

而昨天橋頭爆發嚴重土地汙染，韓國瑜說，這個好像已經有一段很長的時間，會請相關環保局、民政局聯手處理，一定要讓橋頭地區所有民眾的生活環境能夠乾淨。

另有媒體質疑高市府推動醫療觀光，可能排擠市民就醫權益。對此，韓國瑜強調，目前醫院有5大系統，針對所有外來觀光客到高雄健康檢查、醫療美容，健保都不給付，這與我們醫療資源完全不會有任何衝突，也相信醫院會去調解人力，醫療觀光是高雄觀光產業最亮的一顆明珠，希望各界能夠更寬廣的心來看，高雄一定要推展醫療觀光。

(中時 )