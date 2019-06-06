將〈魚香脆皮遼參〉切段，從側剖面可清楚看到滿滿的蟹肉裡餡。（圖／姚舜）

為讓講究的食客「以味蕾體驗非凡」，〈名人坊〉主廚「富哥」鄭錦富會經常研發新菜，如〈脆皮花膠〉即是將膠質豐厚的魚肚裹上麵皮後輕炸，再佐以川味椒麻醬汁呈盤。（圖／姚舜）

台北東區新增高檔粵菜餐廳！漢來美食集團代理引進的高檔粵菜餐廳〈名人坊〉去（2018)年12正式北上在台北大直ATT 4 Recharge插旗，不到半年時間又在台北東區SOGO敦化館開新餐廳，預計6／10正式開幕。這是〈名人坊〉在全台第5個門市，也是台北市內第二家〈名人坊〉，展現漢來美食集團拓點展店的高效率，以及「餐飲南霸天」逐鹿台北高端餐飲市場的強烈雄心與企圖。

〈鮮椰肉玉荷包燉烏骨雞湯〉是用當令玉荷包荔枝與枸杞、紅棗和椰肉，加入烏骨湯蒸燉。（圖／姚舜）

為了〈名人坊〉在台北SOGO敦化館再開二店，「富哥」特別請到與他有私交的香港燒臘名廚林雪熊傳授「滷水」祕方與作法。（圖／姚舜）

除了滷水鵝，〈名人坊〉敦化店的滷水尚有其它不同選擇，每一種食材都滷得非常入味。（圖／姚舜）

〈富哥蝦餃皇〉為〈名人坊〉經典招牌菜式，非試不可。（圖／姚舜）

〈金銀蒜長春捲〉是用新鮮蒜頭與酥炸蒜酥為鑲滿鮮蝦的春捲提味。（圖／姚舜）

國人就是嗜食烤鴨，〈名人坊〉敦化館菜單上亦有〈京 式片皮鴨〉可供食客選擇。（圖／姚舜）

〈名人坊〉敦化館的〈京式片皮鴨〉，皮酥肉嫩、肉汁鮮香。（圖／姚舜）

香港燒臘名廚林雪熊傳藝的〈醉雞〉，是以童子雞製作，肉質細緻滑嫩，且用了花雕酒和玫瑰露醃漬，酒香醉人與花香誘人。（圖／姚舜）

只取豬肚最細嫩部位炒製的〈豉椒炒肚尖〉，也是「富哥」獨步食壇的招牌菜式，〈名人坊〉敦化館菜單上不會缺席。（圖／姚舜）

〈名人坊〉的〈蛋白杏仁茶〉除現磨南、北杏比例拿捏精準，並加了大量純蛋白燉煮，所以湯質特別細滑稠濃。（圖／姚舜）

開在台北SOGO敦化館的〈名人坊〉館，開放式小吃區共接待約40位客人用餐。（圖／姚舜）

為了提供高端商務酬酢飲宴選擇，〈名人坊〉敦化館增加包廂數量，最大包廂可接待24人同餐。（圖／姚舜）

為了台北開二店，〈名人坊〉主廚鄭錦富（左）再度飛來台北協助店長林凱監督菜式。（圖／姚舜)

定位高檔頂級的餐廳，內場廚藝團隊與外場服務團隊陣容浩大，加上裝潢設計硬體投資所費不貲，同時食材成本高，所以發展連鎖不易，一個城市地區能開出一家即屬不易，而漢來美食〈名人坊〉一口氣在台北開出二家店，新餐廳又開在近期傳出「閉店潮」的台北東區，為什麼？所恃為何？以及敦化店與大直店如何區隔？都值得食家饕客與是餐旅同業關注。

「頂級美食對景氣的抗性較強」，漢來美食總經理林淑婷表示，「名人坊」選擇在台北東區SOGO敦化館再開台北二店，一方面是看中當地交通便利性與高端商務飲宴商機，另一方面則是漢來美食集團對高端餐飲市場深具信心。林淑婷表示，隨著景氣發展，外食餐飲市場呈「M」型兩極化趨勢發展日益明顯，而〈名人坊〉挾精緻美味菜餚與客製化服務鎖定金字塔高端客層攻堅，受到景氣衝擊與影響相對較小。

林淑婷強調，「喜歡高端美食的客人還是很多」，且「愈不景氣，客人愈講究」，「花的每一分錢都要覺得值得」。而〈名人坊〉挾《香港米其林指南》星光加持，在競爭激烈的市場享有優勢，且讓客人相對放心。

〈名人坊〉台北敦化館占地170坪、有146個座位，並設有7個12-24人包廂及40個外場座位區，其中5個包廂可以打通提供企業小型聚會或尾牙，此一「規格陣仗」顯示〈名人坊〉此次挺進台北東區係「有備而來」。

林淑婷表示，為與以豪宅商圈客人為主的大直店區隔，〈名人坊〉敦化館除提高包廂比重，並增加商務套餐選項，提供商務人士在五星級觀光飯店以外更多飲宴與酬酢選擇。午間套餐1680元起，6道菜加甜點與水果，以米其林星級粵菜餐廳而言，此一訂價策略確實足以和市場位在五星飯店內的粵菜餐廳PK較勁。

漢來美食集團為了〈 名人坊〉北上開店，在大直館開幕時即延攬資深港籍燒臘主廚加入廚藝團隊， 同時單上除增加港式叉燒等燒臘品項，讓食饕吃貨見獵心喜的是，還 多了各式〈潮洲滷水〉，廚房內並設置了請人設計的烤鴨爐，在菜單 上亦增加了〈片皮烤鴨〉與〈烤鴨多吃〉菜式，十足戰力、完全不敢 小覷台北市場。

這回〈名人坊〉在台北再開二店，有「隱世廚神」美譽的〈名人坊〉主廚「富哥」鄭錦富，不僅親自來台坐鎮督軍，並再度推出了諸如〈焦糖叉燒〉、〈脆皮花膠〉、〈脆皮遼參〉，以及〈鮮椰肉玉荷包燉烏骨雞湯〉等新菜品以饗食客，他並透過私誼請來香港燒臘名廚林雪熊傳藝，提升〈名人坊〉菜牌上燒臘與滷水等菜品的品質。

林雪熊的滷水做得好，關鍵是他掌握「滷什麼，就是用什麼滷」的真髓妙諦，所以他的滷水特別入味好吃。例如〈滷水鵝〉吧，林雪熊的滷汁中除了辛香料與醬油外，還放了鵝皮、鵝骨和皮下油脂一起熬煮成汁，再用此滷汁浸滷鵝，成菜後怎能不鮮美。林雪熊的〈招牌醉雞〉號稱在香港無人能出其右，他選用是僅1公斤的童子雞，對開半隻之後去掉骨架烹製，並用較紹興酒更香的花雕酒和玫瑰露提味，肉質細嫩、且酒香與花香交織。

漢來美食於2015年取得香港米其林星級餐廳(當年為米其林二星)的代理權，並於同年6月在高雄漢來大飯店12樓開出台灣首家分店，經過4年的深耕經營，如今全台已開出5家門店，以高級粵菜餐廳而言，這樣的拓點展店速度屬「高速發展」。〈名人坊〉品牌店長林凱說，台北敦化店高雄漢來店的客層都是鎖定商務宴客為多，台中店和台南店的客層則以家庭客和逛街客人佔了大部份，但無論那一家店，〈名人坊〉在全台的菜品規格都一致，畢竟金字招牌不能砸鍋。

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