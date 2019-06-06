鹿港祈福線從高鐵臺中站發車後，即達彰化市區內景點以及福興穀倉等地點，是想將彰化市及鹿港一網打盡的好選擇。（吳敏菁翻攝）

鹿港祈福線和鹿港祈福Ａ線的班車時刻表。（吳敏菁翻攝）

彰化縣的鹿港小鎮擁有豐富的文化底蘊、精美的建築藝術及美味的在地小吃，是許多觀光客來到彰化的必遊之處。台灣好行鹿港線自推出起，一直受到各地遊客的喜愛，每年搭乘人數均穩定成長，單是2018年，總搭乘人次已突破12萬人次。為了充分傳達鹿港的意象，並且讓遊客可以更直接的了解到鹿港的特色，自6月6日起正式更名為鹿港祈福線。

鹿港祈福線從高鐵臺中站發車後，即達彰化市區內景點以及福興穀倉等地點，是想將彰化市及鹿港一網打盡的好選擇。

另外，為了縮短遊客的搭車時間，新推出由高鐵臺中站直達鹿港的班次~鹿港祈福A線，搭乘時間從原本的80分鐘縮短為不到60分鐘，大大縮短搭車時間，提供遊客更快速到達鹿港的新選擇。鹿港祈福A線自高鐵臺中站發車後沿途停靠福興穀倉、統一渡假村及彰濱四大觀光工廠。

觀迎各地遊客搭乘鹿港祈福線及鹿港祈福A線，悠遊在歷史豐富及眾多美食的鹿港小鎮，各路線詳細資訊請上台灣好行官網查詢。

此外，為了因應端午節期間，鹿港地區自即日起到6月9日的周末，在文武廟、公會堂、桂花巷藝術村等地都有鹿港慶端陽一系列精彩的活動。此外，為了讓大家在端午連假期間，可以從白天玩到晚上，輕鬆徜徉鹿港文化及探索彰濱觀光工廠，彰化縣政府活動接駁車(彰濱觀光工廠線)的服務時間延長到晚上9點，歡迎大家趁著端午連假期間來鹿港看龍舟、遊古蹟、玩彰濱。活動相關資訊，請上彰化縣旅遊資訊網查詢。

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