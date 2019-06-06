去年10月21日在台鐵新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，案經宜蘭地檢署調查後，今天（6日）檢方舉辦記者會，檢方認為，司機員尤振仲等3人涉犯過失致死罪，提起公訴，曾任台鐵局長的周永暉、范植谷、鹿潔身等人則獲不起訴處分。對此，范植谷、鹿潔身皆表示尚不清楚調查細節，不願多做評論，范植谷也說「沒有意見」，而周永暉、尤振仲未接電話，交通部則尚無回應。

宜蘭地檢署檢方今日舉辦記者會，起訴3名被告過失致死罪嫌，包括司機員尤振仲、柳姓機務處副處長、吳姓綜合調度所長，台鐵前局長周永暉、范植谷、鹿潔身等人則獲不起訴處分。

台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，依照起訴方向來看，檢方應是針對ATP問題進行檢討，由於機務處負責車輛購置，調度所負責確保ATP連線完成，因為前兩項皆未落實，因此導致司機員關閉ATP而發生超速翻車意外。他說，由於局長都是最後決策者，內部系統詳細狀況還是基層同仁最清楚，因此向社會大眾負責是應該的。

關於日前日商駁回台鐵律師函，將責任推得一乾二淨，認為車交到台鐵手上，責任已經結束，不僅不認錯，還把問題反推給台鐵保養不確實。吳長智表示，昨日工會與政務委員吳澤成開會時，有向他反映，在日商的保固期間內我方不得擅自操作維修，因此台鐵是遵守規則，卻被反過來責怪是保養不當，非常不合理。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，社會大眾都知道尤振仲是邊開車邊修車，他也是非常盡力地想完成運輸任務，最後卻被這麼嚴重的罪名起訴，而負責普悠瑪列車驗收案的范植谷卻沒有被起訴，認為起訴結果非常不合理。

(中時 )