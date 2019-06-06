韓鐵店家「林記燒番麥店」從去年九合一大選就是韓粉，8日當天只要喊出「韓國瑜選總統」就免費招待一根水果玉米，預計送出500根。(張祈攝)

韓國瑜本周六將在花蓮東大門夜市旁舉辦第二場造勢活動，不少韓粉店家上周加緊腳步迎戰韓流，還有店家砸10萬訂製「東大門韓國瑜限量icash」無奈卻卡在「肖像權」無法使用，喊話韓市長能授權，讓千張悠遊卡順利發行。

位在東大門福町一條街的香榭城現打果汁第三代經營者吳章榮，響應花蓮推動智慧觀光、多元支付等，加上自己也是超級韓粉，上周得知第二場造勢將到花蓮，只花了2天時間就訂案製作「東大門韓國瑜限量icash」，也推出造勢當天韓粉獨享9折優惠。

吳章榮說，因過去韓市長肖像沒有強制規定要授權，但有規定至少要有1成做公益，這張限定版icash一張售價500元，扣除成本外，也包含100元的儲值金及100元公益費用，將捐贈給花蓮弱勢團體。

原本預計上千張限量icash迎接韓流，未料昨因「肖像權」未授權，導致無法使用，行銷用的布條也準備好了，打電話去高雄市新聞局反應，被告知肖像權屬於個人，必須由韓國瑜本人同意，眼看砸下去的10餘萬元就要報銷，著急喊話韓市長能授權。

另一家韓鐵店家「林記燒番麥」老闆林上哲從去年九合一大選就是韓粉，這次得知韓市長要來造勢，提早結束美國行程，要趕回來力挺韓國瑜，8日當天只要喊出「韓國瑜選總統」就免費招待一根水果玉米，預計送出500根。

(中時 )