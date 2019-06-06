前士林地院法官陳梅欽遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，去年司法院院長許宗力得知後震怒斥責「無法容忍」召開人審會將他送交監察院議處，經監察院通過彈劾後，司法院職務法庭判他免除法官職務，但可轉任法官以外職務；陳男去年已辭職轉任律師。

陳梅欽曾因捲入與女網友的感情糾紛及言語騷擾同事遭行政懲處，他是司法院內部肅貪正己「清明專案」長期鎖定調查的目標，據了解 ，司法院及士林地院前年分別接獲多起匿名檢舉，指控陳男行為不檢 涉及不法。

這些檢舉內容，包括指陳梅欽謊稱加班卻去酒店喝酒，還找律師到 酒店幫他埋單，他另被指與人妻交往過密，經常約會外出看電影，私 德不佳，不過由於檢舉人不具名且對相關時間地點交待不清，司法院 決定自己辦，找政風人員進行調查。

政風狗仔從前年12月到今年1月，連續2個月每天監控陳男上下班狀 況，發現他「交友廣闊、應酬繁多」，經比對身分後他吃飯聚餐的對 象是律師及檢察官與友人，其中包括已婚的女性友人，但陳事後否認 有婚外情。

政風人員雖然未查獲陳涉足酒店、舞廳等有女陪侍等不正當場所， 卻查到他下班後與朋友吃飯喝酒，隔天還申報加班費，總計他參加1 8場應酬聚餐，不實申報22小時加班費，有8小時領取6136元加班費， 其他則請補休。

司法院接獲政風單位調查報告後，由於陳依舊我行我素，言行舉止 持續引發爭議，司法院在8月3日由政風處約談陳男，並將相關蒐證證 據提示，他知道司法院鐵了心要「處理」他，於是自動請辭法官。

陳梅欽辭去法官工作，並在去年8月11日生效，無法領取退休金等補助，但司法院仍決定究責，人審會認定陳男損及司法形象的行為，決議將陳男送交監察院調查。

(中時 )