端午假期將至，除了吃粽子外，但其實端午節也是改運、招財的最佳時機。知名命理師就在節目分享，端午7大轉運秘招，包括鹽米灑淨、午時立蛋、「午時水」煮硬幣等，達到驅邪旺運、財源滾滾的效果。

易經風水命理老師謝沅瑾在節目《幸福空間》中透露，端午節是一年之中陽氣最盛的日子，許多人會在這天驅走霉氣，祈求下半年好運，他也分享端午轉運及招財7秘招。

端午是一年中陽氣最盛的日子。(翻攝YOUTUBE)

第1招，民眾可備好檀香粉，並加入已搗碎的艾草，接著將其點燃後在整個家裡繞一遍，可以達到淨化環境、提升屋運的效果

第2招，準備好比例1：3的鹽和米，均勻攪拌後，再裝入紅包袋中，謝沅瑾表示，裝鹽米的紅包袋可隨身攜帶，有淨化保身效果，另外，放置於床頭也有驅邪保護作用；而剩下的鹽米，可從屋內往外做灑淨動作，特別是窗口、門口的地方，可以把家裡不好的氣場做驅除。

第3招，謝沅瑾指出，在端午節正中午11點至1點間，可以從水龍頭取出「午時水」，接著把「午時水」放置在家中的角落，可以提升家運。

中午11點到1點是裝午時水的時機。(翻攝YOUTUBE)

第4招，一般民俗上端午這天會將菖蒲枝、艾草枝、榕樹葉等用紅線綁住，懸掛在家門口，以及吃長豆(菜豆)、茄子，喝雄黃酒，都有驅邪淨化效果，祈福未來一年身體健康長壽，不受其他不好氣場侵襲。

第5招，謝沅瑾表示，2019年豬年共有3個財位，包括房子的正東方、正西方及正中央，民眾可以選擇在端午節正中午「立蛋」，可達到提升地氣、旺財等效果。

第6招，謝沅瑾分享，民眾可準備12枚硬幣，放入「午時水」中煮到滾，接著等放涼後，這煮過的水就稱「財水」，可將此水分裝碗中放置在正東方、西南方或正北方，他解釋，這3個方位屬長期的「催財方位」，因此擺放財水在這些方位，可以提升屋主財運。

第7招，謝沅瑾表示，將拿來煮財水的12枚硬幣擦乾後，擺成圓貼在紅紙上，放置於床頭櫃、財庫、聚寶盆裡，也有招財效果，他解釋，因生肖、月份、及一日時辰總數都是12，像徵年年、月月、日日、時時都「財源滾滾」，達到催財效果。

幸福空間

(中時電子報)