108新課綱今年8月即將實施，台中市政府教育局表示，12年國教除整合國中小9年一貫與高中課綱3年過去在銜接上的落差，更強調「核心素養」的重要性。台中有63校為新課綱前導學校，全國最多；市府已籌組15個實務推動工作圈，建置教育資源整合平台，積極輔導各校課程與教學，並爭取前瞻校園數位建設，全力協助學子融入新課綱，讓台中的孩子學習再升級。

市議員尤碧鈴6日在市政總質詢關心108課綱即將上路，台中市各校的教材是否已準備好了？

市府教育局表示，108新課綱預定今年8月開始實施，除了整合過去國中小9年一貫課綱與高中課綱3年銜接上的落差問題，使其更為連貫；更重要的是強調「核心素養」，以「自發」、「互動」、「共好」為課程理念。也就是說，以前學知識，現在學素養，希望讓孩子不止學習課業，更從小培養素想，由內而外學習如何關心與周遭人事物的連結。

為因應108新課綱，教育局從各層面協助學校整備新課綱。組織與法規方面，定期召開工作進度管控會議，並籌組15個實務推動工作圈。課程與教學方面，台中市有63校為新課綱前導學校，全國最多。25校辦理新課綱試作協行計畫、51校申請活化課程教學要點，74校推動亮點發展計畫，並組成6大分區跨校策略聯盟。

台中市國教輔導團也積極研發以素養導向的教學案例，提供各校運用，像是去年已出版「動手做，想數學」，今年5月出版各領域素養導向教學10案例。此外，也建置「資訊教育市本課程」。累計107年已發展三至七年級共40個基礎課程，20個貼近學生生活經驗的特色課程。

此外，教育局也持續舉行教師研習，108學年度將辦理412場次研習、257場客製化到校輔導、22場分區「課程發展委會成員增能暨課程計畫轉寫工作坊」。為鼓勵教師由下而上自主增加專業知能，台中市107學年度共有685個教師社群、20個校長領導社群、22個跨校社群，均持續運作；另外，建置教師揪團自主共學平台，107年已有225團，3329位教師受惠。

教育局也將舉行108學年第二屆課程研創博覽會，以「科技領航 樂學臺中」為主軸，包括「大師講堂」、42堂教師創新特色公開授課、10個科技中心探究與實作攤位、64所前導學校展現校本總體課程成果。

在充實資源與設備方面，台中市建置「十二年國教課綱教育資源整合平臺」：內容有課綱配套6大構面及39個連結。同時也向中央爭取前瞻校園數位建設計畫，目前已成功爭取前瞻數位建設6億7,879萬元經費，加上台中市自籌1億3,057萬元，總計8億937萬元。107年已建置完成全市國小6年級、國中8年級，共計1925間智慧教室，佈建121校智慧網路；預計108、109年將完成全市國小4、5年級、國中7年級，共計3111間智慧教室，佈建191校智慧網路。此外，也爭取國教署核定補助80所國中建置生活科技教室總經費4796萬9481元。

教育局說明，補助30所國中小設置「創新學習實驗室」，建置6校「科技中心」及全國首創「Maker夢想巡迴行動專車」，結合產業研創「Tai－Win機器人學習車」，發展學生STEAM科技整合能力，持續打造點、線、面網絡科技學習空間，

(中時 )