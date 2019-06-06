社區阿伯獨具匠心以一根一根的竹子，熟練地編織魚偶。（基隆市文化局提供）

每年6月的老鷹嘉年華，都是基隆夏季最受民眾矚目的遊行盛典，基隆市文化局在文化中心前設置海洋工作坊，集結了社區阿伯、阿姨來製作遊行道具與服裝，但這些社區居民早就不是生手，獨具匠心以一根一根的竹子，熟練地編織魚偶，期待將海洋搬上岸，讓基隆市成為如假包換的海洋城市。

社區阿伯獨具匠心以一根一根的竹子，熟練地編織魚偶。（基隆市文化局提供）

基隆每年的盛事「老鷹嘉年華」，都會將社區居民手創的各式「巨偶」搬上街頭遊行，並且會有舞藝精湛的森巴女郎、原民勇士熱情演出，而此次以海洋生態元素作為主題之一，化身Maker的居民，會運用竹子及紙等材料製作老鷹、魚蝦，甚至是海洋守護神媽祖等巨偶，作為發揚基隆海洋文化的精神象徵。

戴上運動牌鴨舌帽、身穿白色汗衫與黑色工作褲的社區阿伯，為人十分低調，默默地將竹子一根一根搭起來，且彎曲出適當弧度，十分熟練地製作魚偶，不需要利用任何機械工具，徒有一雙手，以及一綑黑色膠帶，他就可以將魚偶栩栩如生地「搭建」而成。

「基隆老鷹嘉年華–海洋工作坊」在基隆市文化中心前廣場登場。（基隆市文化局提供）

這名阿伯是每年海洋工作坊都不缺席的重要夥伴，頂著烈日高溫的工作環境下，細心地綁著竹子，更讓人訝異的是，他竟然從不戴手套，徒手串接，即便竹子有時插到手，他也面不改色，直說「習慣了啦，不會痛，戴手套反倒礙事，徒手直接綁卡實在！」

「噠噠噠！」桌上的縫紉機工作著，年過70的廖姓社區阿姨，雙手從沒停過，為了縫製森巴舞孃的紗裙，認真且規律地製作，不但不喊苦，臉上竟然還沒有流一滴汗。一旁的莊阿姨，已參加第8年，相當老練地拿著熱熔膠槍，用自己的想像方式，黏貼上象徵海洋的波浪線條，製作原民勇士要繫上的腰帶。

文化局長陳靜萍表示，今年海洋工作坊還有推出「假日文創手作DIY體驗活動」，限量300個名額，5日甫開放2小時，報名人數已破500，對文創很有熱情的民眾，都很踴躍參與親自動手作的樂趣。

陳靜萍說，活動內容包括商家提供的手繪創作、捏黏土、乾燥花、皮革手作等體驗，相信能帶給參與的民眾全新感受。

「基隆老鷹嘉年華–海洋工作坊」在基隆市文化中心前廣場登場。（基隆市文化局提供）

「基隆老鷹嘉年華–海洋工作坊」在基隆市文化中心前廣場登場。（基隆市文化局提供）

(中時 )