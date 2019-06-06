◎釀18死逾200傷 檢起訴普悠瑪司機員

去年10月21日在台鐵新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，造成18死、逾200人輕重傷，案經宜蘭地檢署調查後，今天（6日）檢方舉辦記者會，檢方認為，司機員尤振仲等3人涉犯過失致死罪，提起公訴，曾任台鐵局長的周永暉、范植谷、鹿潔身等人則獲不起訴處分。

◎王金平宣布 不參加國民黨內初選

前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加初選。被問及未來是否會用「脫黨」方式參選？他則說，那時間還早，「距離那時間還太長了」，至於時間點「問這個沒有答案的」。

◎憂初選被做掉？韓重申寧乾淨輸不骯髒贏

國民黨2020總統初選進入白熱化，有支持者憂心呼聲最高的高雄市長韓國瑜，在初選就被人做掉，提早出局。對此，韓國瑜今（6）日重申，「寧願乾淨地輸，也不要骯髒地贏」，這是他多年來對選舉的一貫態度，從來沒變過。

◎若賴出線願支持？蔡英文鬆口競爭後會再凝聚

民進黨總統初選進入殊死戰，蔡賴互鬥，外界質疑選後是否會支持對方？蔡英文總統今天鬆口，民進黨長期以來有一個傳統，在公平競爭完之後，整個黨會再凝聚起來。「1加1大於2」是她從頭到尾的主張，這段時間從來沒有放棄過溝通，「整個溝通過程都還是現在進行式」。

(中時電子報)