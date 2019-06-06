警方已將全數人員帶回偵訊，並依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。(吳亮賢翻攝)

淡水區28歲李姓男子疑欠29歲王姓男子20多萬元債務，昨日深夜王男找了2名友人上門討債，見李男不在家，便打算將李男妻子及一旁友人強行帶走，離開時正巧遇上李男及撂來的多名友人，反被痛毆，警方到場時立刻上前制止，但10多人仍群情激憤，甚至動手推擠員警，警方只好對空開了2槍，強行控制住現場，並將一行人全數帶回偵訊。

昨日晚間11時許，王男帶了2名友人到李男淡水新民街住處追討債務，正巧遇上李妻及友人駕車返家，立即上前攔車，更打算強行擄走李妻逼李男還債，李妻嚇得趕緊打電話跟老公求救，李男也馬上撂了11名友人回到家中，雙方爆發衝突。

警方表示，到場時發現王男3人被打得全身是傷，王男頭部更疑似遭棍棒敲打，產生嚴重撕裂傷，警方立刻喝令制止眾人，並噴灑辣椒水欲控制現場，但一行人情緒失控並無停手的意思，甚至推擠員警，警方見情況無法控制，便對空鳴2槍，才讓10多人停下攻擊。

警方調查，雙方疑因買賣木頭產生債務糾紛，王男供稱李男欠下20幾萬元，但詳細狀況還待進一步釐清，警方已將全數人員帶回偵訊，並依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

(中時 )