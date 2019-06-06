市售瓶裝水種類越來越多，許多人為了貪圖方便，成天只喝瓶裝水，不過根據最新研究，喝瓶裝水比自來水還慘，估計只喝瓶裝水的人，一年就能吞下至少13萬個塑膠微粒。

衛報報導，根據環境科學與技術期刊刊登的研究指出，瓶裝水裡的塑膠微粒平均比自來水多22倍，只喝瓶裝水的人，光是此一來源，一年就可能吞下13萬個塑膠微粒，相較之下，自來水中的塑膠微粒約4000個，因此喝瓶裝水吃下的塑膠微粒量比自來水還多。

科學家估計一般成人每年至少吃下50000個塑膠微粒，至於攝入塑膠微粒會對健康造成什麼影響，還有待研究，目前只知道這些塑膠微粒可能釋出有毒物質，而且可以滲透人體組織，引發免疫反應。

雖然目前科學家無法確切得知吸入塑膠微粒後會發生什麼事，但新研究推測，吸入的大部分微粒都會被攝入體內，而且無法藉由咳嗽或打噴嚏排出。攝取塑膠微粒的健康影響雖仍未知，但就數量而言，風險仍高。

(中時電子報)