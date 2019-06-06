衛生福利部台中醫院為癌末病友溫俊雄舉辦畫展，安寧病房主任蔡東啟也陪同他一起出席。（馮惠宜攝）

「人生短暫，要好好發揚真善美！」坐在輪椅上，69歲癌末病患溫俊雄在大女兒陪伴下為自己人生最後一場畫展開幕道出心中的感動，衛生福利部台中醫院6日舉辦「最後一位夏畫繪畫展」，安寧病房主任蔡東啟說，安寧治療講身心靈全人治療，臨床和學理都發現，為病人圓夢可以減輕患者病痛，是治療病人靈性支持重要的一環。

溫俊雄是台中夏畫繪創辦人，出身豐原的他，國中時是老師眼中的頭痛人物，國中時遇到恩師祝頌康啟發了他的繪畫天份，也從叛逆小子走向藝術之路，更曾經接受美國新聞處邀請展出畫作；溫俊雄坦承夏畫繪後來走調，他16年前車禍，人生辦過七場畫展，曾有人以十萬元購買他的繪畫。

溫俊雄兩年前發現罹患大腸癌，兩個月前因腹水、黃膽、全身無力住進台中醫院安寧病房，醫療團隊發現他渴望能在生命最後辦一場畫展，經連絡各美術館都無法在短時間內完成，因而決定在院內二樓舉辦畫展，溫俊雄也在短短的十天內整理作品，他希望透過極富禪意的畫作，帶給醫院病患與家屬「真、善、美」的感受。

台中醫院安寧病房主任蔡東啟指出，對於癌末病人，為病患圓夢是很重要的靈性支持治療，研究與該院安寧病房三年照顧超過600位病患的經驗，協助病患圓夢後，患者明顯感到生體病痛減輕，血壓、心跳變穩定，可以更安祥的走完最後一程。

(中時 )