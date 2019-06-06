基隆市1名婦人與患有失智症的丈夫，相約在她買完菜後，於中山區1間銀行的前方會面，怎料婦人到銀行前時，等候許久仍遲遲等不到人，於是焦急連絡兒子報警協尋。熱心的員警張少謙調閱監視器後，循線順利找到常姓老翁，助婦人一家團圓。

基隆市警察局第二分局信六路派出所於3日上午11時許，接獲1對母子到所報案稱，患有失智症的家人不知去向，請警方協助尋人。張少謙獲報後立即受理，並調閱路口監視器尋找常翁身影。

婦人表示，她與丈夫早上從中山區搭乘公車至義一路健保局前下車，想要到富貴市場買菜，於是和丈夫相約在銀行會面，採買結束後到銀行前時，卻不見丈夫蹤影，急忙聯絡兒子一同至信六路派出所報案。

張少謙獲報後，立即調閱路口監視器並展開搜尋，皇天不負苦心人，終於在義二、信五路口找到常翁，家屬非常感激員警熱心幫忙，才不致發生憾事。

第二分局呼籲，家中如有年長者應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，亦可向市府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。

(中時 )