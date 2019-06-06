外型甜美可愛、擁有32F豐滿上圍的女星「白白」李依璇，因皮膚白皙而被封為「美白教主」，曾被夯綜藝《王牌大賤諜》相中擔任助理主持人而走紅，之後也以通告藝人身分活躍於綜藝圈，然2010年李依璇與台商洪國盛交往，並為愛遠赴巴拿馬生活，3年後小倆口辦了婚宴，沒想到蜜月期間她悔婚，事後遭男方求償並追討婚戒，法院判決結果出爐，認定雙方都有過失，而李依璇需歸還2枚婚戒。

「白白」李依璇為愛放棄演藝工作，更陪伴男方遠赴巴拿馬，據《自由時報》報導，2010年李依璇跟台商洪國盛交往，竟放棄已闖出成績的演藝工作，陪男方遠走天涯，3年後兩人互許終生，舉辦婚宴之後，甜蜜赴美國度蜜月。

然在蜜月期間，兩人的感情出現重大轉折，李依璇控訴飽受男方父母精神虐待，也指男方說話不算話，本說好婚後不與父母同住，但男方事後反悔，加上他蜜月期間多此情緒失控爆粗口，讓李依璇心冷選擇分手，而洪國盛反控女方公然悔婚，還跟別人搞曖昧，除向李依璇求償321萬外，還要求她歸還2枚婚戒，官司纏訟多年，昨高等法院判決出爐，認定雙方都有過失，因此男方不得向女方求償，但李依璇得歸還2枚婚戒，或跟戒指等價的5萬5千元台幣。

(中時電子報)