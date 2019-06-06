美中貿易戰越演越烈之際，根據4位熟知協商內情的人士透露，美國準備銷售價值20億美元（台幣約626億元）的戰車與其他武器給台灣，此舉可能激怒北京當局。亞洲警察協會秘書長葉毓蘭酸，退休軍公教警消過去一年被掠奪的退休金，還不夠送給美國買戰車。626億還不如省下來，全國2300萬人民都發一支掃把，恐怕還比「地表最強的戰車」有用!

美國這項軍售案包括有通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步蘭戰車（Abrams）108輛，價值約20億美元，另外還有反戰車彈藥。

亞洲警察協會秘書長葉毓蘭酸，退休軍公教警消過去一年被掠奪的退休金，還不夠去送給美國買「地表最強的戰車」!這108輛M1A2艾布蘭戰車，號稱地表最強戰車，每部重量約70噸，台灣的橋梁道路，有多少能經得起輾壓，恐怕還要重新評估。

葉毓蘭說，去年823水災，雲豹女神巡視災區的畫面猶歷歷在目，現在多神氣，可以站在地表最強的戰車上勘災，將是地表上最強的三軍統帥，多威啊，可以征服宇宙了!她擔心的是，戰車所經之處，剛好可以測試各縣市政府平常修路造橋，有沒有偷工減料，所經之處，該不會都成了天坑黑洞吧!

葉毓蘭諷刺，說真的，626億還不如省下來，全國2300萬人民都發一支掃把，等多幾億就搞定了。還是聽聽蘇貞昌的話，成立掃把軍，平常清掃環境，防登革熱，戰時可以戰海上戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，戰到最後一隻掃把，恐怕還比「地表最強的戰車」有用!

(中時電子報)