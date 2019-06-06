A new #NBAPlayoffs career-high of 45 points for @StephenCurry30 🔥 pic.twitter.com/lBKKQ1stcT — Golden State Warriors (@warriors) 2019年6月6日

少了杜蘭特、克雷湯普生兩大主力，勇士來到總冠軍賽G3，無奈把進攻重心全都放在柯瑞身上，可惜就算柯瑞攻下季後賽生涯新高47分，卻還是沒法改變勇士G3落敗結局，畢竟暴龍很清楚，只要守住柯瑞以外的勇士球員就好！

攤開柯瑞在總冠軍賽G3個人數據，他打了43分15秒，31投14中，含三分球投14中6，攻下季後賽生涯新高47分(原本是44分)，外加8籃板、7助攻，只能說他已經盡力了，只可惜光靠他1人之力，還是無法扭轉場上頹勢。

畢竟以往勇士給人強大的印象，就是建構在柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生3人的強大火力上面，就算其中1人缺陣，往往剩餘兩人都能及時爆發，也讓對手防不勝防，如今勇士一口氣少了杜蘭特與湯普生，等同宣告他們只剩柯瑞能投。

特別在總冠軍賽G3當中，扣除柯瑞的三分表現，其餘勇士球員的三分球出手22次，竟然同樣只進了6球，代表其他勇士球員根本沒法提供及時火力，徒留柯瑞孤軍奮戰，包含庫克、麥金尼、卓雷蒙格林與伊戈達拉等人都沒發揮正常。

其實前兩戰少了杜蘭特的勇士，到了G3不僅沒了克雷湯普生的火力，更沒了他的堅強防守，這也是湯普生比較少讓外界發現的地方之一，從羅瑞、丹尼格林兩名暴龍後衛此役攜手投進11顆三分球，更能看出湯普生在防守端的重要性。

如今G3的結果，似乎已經證明光靠柯瑞一人火力，勇士不太可能完成3連霸，看來杜蘭特、克雷湯普生兩人能否在G4及時傷癒復出，等同宣告勇士到底能否再次谷底反彈的重要因素，畢竟假如G4再輸，勇士幾乎就沒有退路了！

(中時電子報)