民進黨總統初選參選人賴清德（右3）強調自己過去的首長行政經驗，最有執行力，能帶領台灣拚經濟。（謝瓊雲攝）

賴清德上午抵達慈雲寺，一下車就受到大批守候的粉絲、支持者簇擁。（謝瓊雲攝）

賴清德6日南下彰化拜會，並先後至大村慈雲寺與鹿港天后宮參拜，雖是第一次到大村鄉，但因為全鄉居民超過六成都姓賴，讓他感覺像回到家一樣。（謝瓊雲攝）

全力衝刺黨內初選民調的賴清德(中)，6日南下彰化拜會基層。（謝瓊雲攝）

前行政院長賴清德6日南下彰化拜訪基層，前往大村鄉拜會賴氏宗親，並至大村慈雲寺、鹿港天后宮參拜；因民調舉行在即，他致詞時詳細說明民調互比與對比方式，並喊出「清流勝韓流，台灣免憂愁」，盼支持者助他民調過關。

賴清德一早7點先到溪湖果菜市場拜票，接著到大村鄉生產食材容器的企業拜會，大批大村鄉民9點不到就聚集在慈雲寺廣場守候，也有挺賴威廉後援會粉絲支持者，帶來自製的海報、布條與標語牌，在賴清德9點半抵達慈雲寺時，熱情高喊賴總統凍蒜。

賴清德接受媒體聯訪時強調，請大家支持，他有信心在民進黨總統初選中勝出，也有把握在明年大選得到最後的勝利，至於高雄、台南民調滑落，和電視政見發表會等問題，他微笑帶過，要現場媒體去問發言人。

大村鄉是全國賴氏宗親大本營，全鄉3萬多人有六成以上姓賴，賴清德說，第一次來此拜訪，讓他感覺就像回，感謝同姓鄉親在關鍵時刻給予溫暖；他表示了解基層焦慮，人民最關心的除了經濟，就是國家主權。

賴清德說，台灣不會做第二個香港和澳門，絕對不犧牲民主和自由；這場大選就是反對併吞、反對一兩制、反對和平協議，才能繼續維護自由民主人權的生活。中美貿易衝突，也讓台灣看到契機，今天拜訪的文賀德暘公司董事長就說，公司的訂單不減反增；他也舉過去台南市長任內，協助世界級旅行箱製造商萬國公路鮭魚返鄉、回台南設廠經驗，強調自己的行政魄力。

他強調，不論當行政院長、台南市長，他都很有拚經濟的經驗，有能力、行政力拿出好對策，解決水、電、土地、人力、人才的問題，更有把握以拚經濟為優先，深入基層、不會做高高在上的領導人。解決企業增加投資所面臨的問題，打造好投資環境，讓台商回台深根，這才是最根本的，投資增加、就業機會增加，薪水自然就提高。

(中時 )