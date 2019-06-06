林佳新爆李佳芬原反對韓選總統轉折。（翻攝TVBS）

高雄市長韓國瑜自鬆口願參選國民黨2020總統初選後，遭各方勢力抹黑打壓。雲林菜農林佳新表示，李佳芬原認為韓當選市長是一種福份，應做一些改變的東西，而反對韓選總統，但因大勢所趨，很多人勸進，加上佳芬姊認為台灣基層自卑，韓若有機會出頭，可幫庶民找回尊嚴與自尊，才點頭首肯。

林佳新前天到高雄玩時，約李佳芬吃飯，兩人聊了2 個多小時。林佳新昨接受TVBS談話性節目主持人訪問時表示，佳芬姐心情很好，並沒有受到抹黑打壓的影響，更沒有外界傳的暴怒、歇斯底里的情形。

他認為，黑韓的動作應適可而止，尤其是夫人干政、韓國瑜年輕時喝花酒、有小三、私生女等，這些都不是事實，佳芬姐也覺得莫名其妙。他並請大家反向思考，如果韓市長前半段人生是荒唐歲月，一個女人(李佳芬)把他（韓國瑜）帶回正路，全家圓滿，這難道不是台灣人的愛與包容嗎?他還說，佳芬姐其實很想回故鄉，專心經營學校，安靜平靜的過日子的。

對於外傳李佳芬反對韓選總統，林佳新表示，韓國瑜選上高雄市長後，佳芬姐認為是一種福份，應為高雄做一些改變，所以韓想參加國民黨2020總統初選時，最大反對者是佳芬姐，但大勢所趨，加上很多人勸說，而被打動，最主要是佳芬姐認為，台灣基層自卑，韓如果有機會出頭，可以找回庶民尊嚴與自尊。

(中時電子報)