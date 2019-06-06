莫斯科時間6月5日，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁共同見證，清華大學校長邱勇與聖彼得堡國立大學校長克羅帕切夫，在克裏姆林宮交換兩校《關於共建清華大學俄羅斯研究院的合作協議》。這是兩國元首在莫斯科見證的唯一教育領域合作協議。

此次協議旨在共建清華大學俄羅斯研究院，進一步加強與俄羅斯在教育、科研、人才培養、人文交流等各領域的合作，成為推動陸俄高等教育合作的新的里程碑。

研究院將設立於清華大學，以促進陸俄交流與合作、助力兩校發展為導向，開展兩國領導人治國理念的研究和推廣，開展俄羅斯相關的戰略性、前瞻性和應用性研究等相關產業政策和行業發展的信息咨詢。

雙方共同打造國際級別的高端俄羅斯研究智庫，同時建設陸俄科技合作、人才培養與人文交流的實體平台。兩校也將以聯合共建的「清華大學俄羅斯研究院」作為開展雙邊合作以及在此基礎上開展多邊合作的重要基地。

應普丁邀請，習近平主席於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問，並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。訪問期間，陸俄兩國元首見證簽署了多份各領域合作文件，清華大學與聖彼得堡國立大學共建俄羅斯研究院合作協議，是其中交換的唯一教育領域合作協議。

清華大學與聖彼得堡國立大學有著長期友好的合作關系，並於近年來日益密切。兩校於2017年簽署校級合作協議，2018年兩校簽署學生交換協議。2018年11月，聖彼得堡國立大學在清華大學舉辦「聖彼得堡國立大學日」活動，為兩校教師、研究人員和學生的交流互動創造機會，加深彼此了解。

(中時 )