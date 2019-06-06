新莊區某摩鐵昨（5日）清晨發生離奇雙屍命！ 24歲巫姓男子與24歲羅姓女性友人凌晨到摩鐵開房休息，4小時後被發現陳屍房內，死者身上皆無外傷，且房內未見遺書，死因不明，而巫男交往8年的網紅女友，得知噩耗情緒幾乎崩潰，當晚在IG發文：「算好後天是結婚的好日子」、「為什麼我沒拉住你叫你陪我...」。

死者巫男與包姓網紅女友，3天前的合影成最後一張合照。（圖／翻攝自IG）

巫男與包姓網紅女友交往8年時間，經常一起拍商品開箱影片，3天前還在臉書放閃照，沒想到竟成二成最後一張合照，包女得知男友死訊後5日晚間在Insaragram寫下800字心情：「握著你的手，摸著你的身體好冰冷，我真的不敢相信...每天一起起床、刷牙洗臉、吃早餐，一起忙網拍，再一起吃晚餐，甚至每天都能聊整個半夜，聊我們的未來...我們今年要裝潢辦公室、明年要開餐廳，也算好後天是結婚的好日子，你說我們要生兩個小孩的...為什麼？到底為什麼？」

包女清晨又在IG貼上一張對話框，只見她不斷詢問巫男「要回家了嗎？」，連續撥了2通電話均無人接聽，最後卻接獲噩耗。

「沒有你的第一個夜晚，在失去你的時間我醒了，我逼自己快點睡才能夢見你，結果睡睡醒醒..這樣是不是你就不能到我夢中了...躺在我們的床上卻沒有你，一切真的好不真實...我好想你...抱著你平常穿的衣服，有你的味道，卻再也看不到你了...」。

摩鐵雙屍案！網紅女友慟發文：後天是結婚好日子

(中時電子報)