根據多家旅行社表示，北韓最為重要的宣傳盛事「團體操」傳因讓最高領導人金正恩不甚滿意，遭他批評「錯誤的創作精神和不負責任的工作態度」，目前已被要求暫停演出。分析北韓議題的專家表示，「團體操」為北韓年度盛事，金正恩此時公開批評，有些不尋常。

北韓最為重要的宣傳盛事「團體操」傳因讓最高領導人金正恩不甚滿意，目前已被要求暫停演出。

北韓團體操今年表演名為「人民的土地」（The Land of the People），已在3日首演，但據英國廣播公司（BBC）5日報導，專門辦理北韓旅遊的青年先驅旅行社（Young Pioneer Tours）在推特上表示，由於金正恩對開幕式感到不滿，團體操於6月10日起暫停演出。另一家專辦北韓旅遊的高麗旅行社也告知同樣的日期，並表示有關單位未告知重新開演的時間。

Confirmed: #MassGames will be stopped from June 10th until further notice. #DPRK #NorthKorea #PeoplesCountry — Young Pioneer Tours (@YPioneerTours) 2019年6月5日

北韓中央通信社（KCNA）先前報導，金正恩和妻子李雪主3日在平壤觀賞這場演出，但金正恩對於節目安排並不滿意，並「嚴厲批評」創作者「錯誤的創作精神和不負責任的工作態度」，要求藝術家在「社會主義的文化建設上有非常重大的責任」，「要設定未來重要任務，以正確實施我們的政黨對文學和藝術的革命性政策」。之後，規劃北韓旅遊的多家旅行社就被告知，表演將「暫停」。

本韓壯觀的「團體操」是由成千上萬表演者組成的宣傳表演，原先預計演出至10月底。

報導指出，專門關助北韓議題的美媒NK NEWS北韓分析員Minyoung Lee指出，團體操為北韓年度慶典並有助鼓舞國內士氣，金正恩選擇此時公開批評，有些不尋常，而自與美國之間的朝鮮半島非核化談判暫停後，北韓可能準備在經濟與意識形態上更加與外界隔離，「在外交情勢稍為和緩後，平壤對南韓與美批判詞彙在北韓人民也正減緩，但平壤當局恐怕節外生枝而感到不安」。

(中時電子報)