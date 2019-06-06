豐原林務局宿舍群於104年公告為歷史建築後，由農委會東勢林管處代管，但遲遲未修復。副市長令狐榮達6日北上代表市長盧秀燕出席行政院會時表示，宿舍群依法由林務局管理，市府已協助爭取文化部補助修復工程規劃設計經費，預計今年底完成，期盼中央儘速修繕，讓宿舍群風華再現；行政院長蘇貞昌指示農委會瞭解並提供相關協助。

令狐榮達表示，豐原林務局宿舍群位於原台中縣政府陽明大樓旁，為市定古蹟及歷史建築，按照文化資產保存法規定管理維護機關為農委會林務局，感謝文化部於去年提供市府修繕規劃設計經費1,300萬元，預計今年底可完成規劃設計。

因豐原林務局宿舍群荒廢已久、現有建築破舊不堪，經評估修繕經費尚需1.3億元，期盼農委會或文化部等相關單位能協助早日修繕，讓宿舍群風華再現。市府也會配合林務局與在地民意討論未來發展及活化方向。

市府指出，行政院長蘇貞昌裁示，請農委會主委陳吉仲瞭解並提供協助。

文化局強調，豐原林務局宿舍群建築群具有90多年歷史，構材採用台灣檜木，為見證豐原林業發展的重要依據，另屋架構件斷面為方形，具稀少性，多處磚砌勒腳牆高度與架高地板高程有明顯差異，具地域性。市府於104年4月公告指定為市定古蹟，105年2月登錄為台中市歷史建築，目前由林務局東勢林管處負責管理維護。

(中時 )