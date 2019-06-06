台鐵普悠瑪列車在去年10月21日在台鐵新馬站發生出軌意外，案經宜蘭地檢署調查後，今天（6日）偵結起訴司機員尤振仲等3人，而尤振仲會被起訴的原因也因此曝光，檢方指出，尤男不當隔離ATP（列車自動防護系統）並且超速行駛，才釀成嚴重死傷，因此將他依過失致死罪嫌起訴。

「檢方不了解有滴水不露的防護措施，怎還是會發生？」宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭表示，檢方團隊與調查官、廉政官清查上千筆台鐵招標、驗收、維修等紀錄，但台鐵架設的遠端監視系統卻沒有作用，她形容，這就如同一個儀器插頭沒有插上，又可以回傳資料嗎？

江貞諭表示，會起訴尤男原因是尤停用ATP後沒有依規定通知調度員，關閉後又超速，列車在新馬站以時速140至142公里超速過彎出軌翻覆。

除尤振仲外，時任台鐵機務段副處長柳姓男子、綜合調度所所長吳姓男子，也遭檢方起訴，江貞諭表示，柳、吳2人是普悠瑪上路前的試車成員，2人有義務詳閱契約規範；柳男經手相關的簽核稿、吳男在試運轉的相關檢討會也沒有提出ATP遠端監視系統的改善，讓普悠瑪在上路5、6年間暴露在風險中。

曾任台鐵局長的范植谷、周永暉、鹿潔身等人，檢方認為，他們已盡其例行管理、監督之責，縱然有行政疏失，也難以因司機員行車當下個人恣意關閉ATP及超速作為，共同負本案罪責。

(中時 )