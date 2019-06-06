精誠中學畢業生演出舞台劇《三個諸葛亮》以穿梭古今的爆笑愛情劇，畢業前夕，留下最美好的文化句點。（精誠中學提供）

精誠中學畢業生演出舞台劇《三個諸葛亮》以穿梭古今的爆笑愛情劇，畢業前夕，留下最美好的文化句點。（精誠中學提供）

精誠中學畢業生演出舞台劇《三個諸葛亮》以穿梭古今的爆笑愛情劇，畢業前夕，留下最美好的文化句點。（精誠中學提供）

「白蛇傳」演繹了一種愛叫放手，「梁祝」是愛情麵包孰重？精誠中學畢業生演出舞台劇《三個諸葛亮》以穿梭古今的愛情劇，闡述感情世界裡每個人都是Ａ咖，讓人看得拍案叫絕，感動、驚喜、歡笑不斷，「太有才了！」，畢業前夕，留下最美好的文化句點。

精誠家長會長楊曜聰表示，優質藝文表演，開拓自己的視野和學習，感謝老師陳銀桂提升學生的藝文鑑賞能力，引進優質表演團隊入校園演出，校長郭伯嘉的好發想讓畢業生在畢業典禮前夕能留下美好回憶。

這齣舞台劇演繹了在愛情世界裡，每個人都是獨一無二、無法取代的自己，演員林東緒、大愷和白靜宜飾演諸葛亮甲、乙、丙，3人100分鐘分別飾演28個角色的瘋狂演出，引起了共鳴，笑聲不斷，驚喜連連。

每段經典故事所闡釋的愛情議題包括「嫦娥奔月」說的是「有些人只能共患難不能共享樂？」。「牛郎織女」探討「戀愛是需要給彼此空間的。「梁祝」討論了「面子和麵包的重要，「白蛇傳」演繹了「有一種愛叫做放手」。

其中最經典的台詞是嫦娥和后羿當初甜蜜的誓言，倒著回去看時卻成了殘酷的分手宣言，令人擊節讚嘆，編劇文字功力實在了得。

舞台上熱力的表演，融合了光影秀、新聞播報、法庭審判、默劇等方式，演員的表演活靈活現，扮人扮神還要扮演各種動物、器具，百變功夫令人目不暇給，表演淋漓暢快逗樂觀眾。

畢業生說，喜歡其中不斷創新的演出手法，尤其末段，隨著燈光逐漸散去，歡笑戛然而止，留下的盡是一片沈默、黑暗與孤寂。這場畢業大秀，橫跨了生命中的酸甜苦辣。

精誠中學校長郭伯嘉表示，學校不遺餘力推廣各種藝文活動，將各種表演藝術引進校園，不管是京劇、崑曲、歌仔戲，現代舞台劇，不定期地辦理各種講座拓展學生的學習視野，也邀請許多表演團體進校園演出，拓展學生的視野。

(中時 )