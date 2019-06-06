NHL聖路易藍調在史坦利盃決賽第四戰一甩前一戰2比7大敗的陰霾，在主場以4比2擊退棕熊，拿下隊史在坦利盃決賽的主場第一勝，也將系列賽扳成2比2平手。史坦利盃決賽過去共有25次出現系列賽2比2平手的局面，其中18支贏得第五戰的球隊最後能拿下冠軍，機率高達7成2。本週五上午8點將在波士頓北岸花園球館舉行第五戰，哪一隊能贏得這場天王山之戰，取得奪冠的先機呢?

在進攻方面，棕熊前三戰針對藍調的快速反擊在門前部署重兵，讓藍調的攻擊施展不開，三戰下來只進6球。藍調在第四戰調整攻擊策略，頻頻在藍線上進行長射，此舉不但破壞棕熊後衛門前的佈陣，也讓棕熊門將拉斯科(Tuukka Rask)在移動上疲於奔命，藍調前3球都是利用拉斯科擋下的反彈球(Rebound)補進的。

值得注意的是，棕熊在Power Play的把握度仍相當優異，16次Power Play機會共進了6球，成功機率高達3成8，反觀藍調在13次Power Play機會只攻進1球。即使目前系列賽戰局是平手，但藍調若無法針對Power Play的困境盡快做出調整，有可能會因為這個小細節輸掉系列賽。

防守端方面，藍調門將賓寧頓(Jordan Binnington)畢竟是季後賽初體驗，穩定性明顯不若棕熊拉斯科。賓寧頓在第三戰只上場32分鐘就被攻進5球，賽事進行到第二節就因表現不佳被換下場，即使第四戰強勢反彈只被攻進2球，但起伏的表現也是藍調在防守端的隱憂。除了門將外，藍調前三戰在防守尺度的拿捏也不理想，共送出16次Power Play機會給棕熊。藍調在第四戰的防守紀律改進許多，全場不僅只給棕熊兩次Power Play機會，還帶給棕熊44次衝撞(Hits)，讓賓寧頓的防守壓力減輕不少。棕熊門將拉斯科則持續提供穩定的表現，前三戰僅被攻進7球，第四戰面對藍調突襲的戰術，雖然讓拉斯科措手不及，但相信身經百戰的他下一戰勢必會有因應之道。

綜觀兩隊前四戰的表現，棕熊仍是略勝一籌。棕熊後衛格茲爾切克(Matt Grzelcyk)與夏拉(Zdeno Chara)第五戰都有機會歸隊，對棕熊後場戰力將有很大的幫助；系列賽前兩戰進攻表現不佳的棕熊中鋒柏傑龍(Patrice Bergeron)，近兩場也逐漸找回狀態，回穩的柏傑龍預計將會帶給藍調後場更多的壓力。棕熊在攻防兩端戰力都明顯佔有優勢的情況下，應能在主場拿下關鍵的第五戰，推薦「不讓分主勝」。

(中時電子報)