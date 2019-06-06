M89火山能量微精華，買1送8獨家組，原價1509元，6月6日當天限定享45折優惠，特價674元。（蝦皮購物提供）

M89火山能量亮眼精露，擊退黑眼圈獨賣新品組，送眼周按摩棒，原價1899元，6月6日當天限定享5折優惠，特價950元。（蝦皮購物提供）

特別搶先全台通路首賣薇姿新品「M89火山能量亮眼精露」，據科研證明，訴求能有效解決頑固黑眼圈、眼袋、細紋等惱人眼部護膚難題。（蝦皮購物提供）

上市銷售即破千瓶的「15％維他命C超導安瓶」保濕光潤女神組，原價2178元，6月3日到5日限定享51折優惠，特價1107元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物 x 薇姿推出全新的「薇姿超級品牌日」，多款人氣商品如「三合一毛孔淨膚泥」、「15％維他命C超導安瓶」，以及搶先上市的全台通路首賣的「M89火山能量亮眼精露」，均享下殺優惠。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物自從推出了「超級品牌日」活動後就停不下來！為了讓女生們準備迎接炎炎夏日，6月3日起至6日期間，蝦皮購物就攜手法國醫美權威薇姿，隆重推出全新的「薇姿超級品牌日」，針對女性保養最在意的重點，像是斑點、黯沉、保濕祭出全年最低75折、蝦幣5倍送優惠，另外還有限定獨家下殺、互動遊戲等活動，下單再有抽獎活動，有機會獲得全新的AirPods 2，記得調好鬧鐘，準備準時開搶。

6月3日到5日暖身活動開跑 「15％維他命C超導安瓶」半價入手

此次蝦皮購物的活動，就看準夏日最常造成的肌膚問題，像是天氣太熱時，就必須做好毛孔清潔以及保溼控油的皮膚管理，還有日曬後造成的斑點、黯沉等女生在意的重點，在3日到5日的暖身開跑期間，蝦皮商城「VICHY薇姿官方旗艦店」推出了每日限定明星組合，包括夏日淨膚福音「三合一毛孔淨膚泥」，控油縮毛孔買1送7組，6月3日限定享驚喜48折優惠，原價1146元，下殺後即可以558元買單。

另外還有上市銷售即破千瓶的「15％維他命C超導安瓶」保濕光潤女神組，原價本來為2178元，活動期間直接享51折下殺至1107元，讓消費者以近半價的價格即能入手帶回家，打造今夏最清爽的保養步驟，讓肌膚、錢包都全面輕鬆無負擔，同步全檔期（3日到6日）再推出全館率先下殺82折，任選2件結帳再折150元優惠，早買早享受之餘，買得多、省得更多。

6月6日「VICHY薇姿官方旗艦店」 享年度最低75折優惠

而來到了6月6日超級品牌日正式活動當天，「VICHY薇姿官方旗艦店」就直接下殺到年度最低的75折優惠，滿480元即享免運優惠，當中還帶來了多款人氣商品的折扣優惠及遊戲活動，像是被網友喻為高CP保溼聖品、回購率第一的全能保濕必買「M89火山能量微精華」，9件組在超級品牌日就享蝦皮購物獨家45折，還有台灣開架界網紅級聖品「火山礦物溫泉水噴霧」，熱銷保濕組下殺33折即享488元優惠價。

全台通路首賣「M89火山能量亮眼精露」 直接下殺5折活動價

除了夏日的保養品以外，蝦皮購物及薇姿也貼心的滿足了消費者日常的需求，據調查顯示，7成以上的輕熟女OL最在意的正是肌膚暗沉問題，特別對於眼周的暗沉、眼袋與細紋深感困擾，為了讓大家能保持青春明亮的眼神，此次於「薇姿超級品牌日」活動當天，更特別搶先全台通路首賣薇姿新品「M89火山能量亮眼精露」，據科研證明，訴求能有效解決頑固黑眼圈、眼袋、細紋等惱人眼部護膚難題。

除此以外，6日當天更推出蝦皮購物獨賣新品組合，主打「M89火山能量亮眼精露」搭配明星商品「火山礦物溫泉水噴霧」，直接下殺5折活動價即享950元，下單再送眼周按摩棒，讓熬夜準備期末考、追劇、派對的女生們大聲跟熊貓眼說掰掰！

動手指、轉轉盤、刮刮樂 抽AirPods 2、6000元全年保養組

蝦皮購物此次的「薇姿超級品牌日」，也再次帶來了廣受歡迎的超品日轉盤遊戲，更同步推出超萌薇姿限定版「翻轉你的熊貓眼」，活動期間每天動動手指點轉盤，即有機會帶回價值6000元的薇姿全年保養組，還有價值超過5000元的3大豪華保養旗艦組、數10萬折價券等，全都等著消費者來拿。

更好康的是，只要於超品日期間購買任1款商品，即可獲得熊貓眼刮刮扇和超值小樣品，刮開即抽今年剛上市、全新價值5290元起的AirPods 2，以及「M89火山能量微精華」正裝等禮物，人人有獎、多買即能多刮抽大獎，而消費滿1200元的消費者，再送限量價值1200元的醫美隨身保養組，滿2000元更送限量價值2000元的TESCOM吹風機等精美好禮，趁著「薇姿超級品牌日」先搶全年最低折扣、豐富贈禮，再享蝦皮購物加碼蝦幣無上限5倍送優惠，夏日保養優惠先搶再說！

(中時 )