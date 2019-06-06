蔡英文總統6日到中央警察大學參加應屆畢業生聯合畢業典禮。（賴佑維攝）

蔡英文總統6日到中央警察大學參加應屆畢業生聯合畢業典禮，蔡總統指出，內政部已經協調新北市、桃園市，後續新完工的社會住宅，保留5％的戶數給基層警消人員優先承租，也承諾將會盡到照顧他們的責任。

蔡英文表示，警察、消防、海巡同仁是國家安居樂業的基礎，他們英勇機智、為民眾挺身而出、全年無休守護台灣社會，感謝他們的辛勞。她除了感謝警大全體教職同仁，也感謝畢業生家長，為了社會安定、繁榮，願意讓自己投身有一定風險的工作。她強調，「作為總統，我也會盡到照顧他們的責任，我的承諾一定說到做到。」

蔡也提到，這屆畢業生是幸運的一屆，因為許多關於警、消、海巡的福利措施一一上路，今年起他們的就醫福利比照國軍，警察新制服也正式換裝上路，另外警車、海巡艦艇、打火兄弟姊妹的裝備，也持續編列預算更新。

蔡更說，內政部也協同新北市、桃園市，針對後續新完工的社會住宅，保留5％的戶數給同仁優先承租。另外也會協調其他縣市政府，將2020年至2024年完工的97案，一併有相關福利。也會由由內政部盤點，選擇交通便利、生活機能良好的基地，興建警消的專案社會住宅。

(中時 )