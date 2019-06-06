前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加國民黨內總統初選。被問及未來是否會用「脫黨」方式參選？王金平則說，那時間還早，「距離那時間還太長了」，至於時間點「問這個沒有答案的」。他也提到，做這個決定是先沒有向黨中央報告，「剛才才跟他們講」，大家應該有錯愕。

國民黨中央提名五人小組由副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政等五人組成，今日上午拜會王金平，雙方閉門會談近1小時。據了解，會中先由五人小組說明初選相關制度細節，王金平則在會中表達，決定不參加初選，讓與會者相當驚訝，但也表達尊重。

王金平受訪則說，自己在會中簡單一句話，報告主席及副主席、五人小組，「我是決定不參加初選」。至於是否還會選到底、未來是否會「脫黨」參選？他則說，那時間還早，還那麼久時間，現在也不會特別協助哪位參選人。媒體追問，未來會如何處理與國民黨總統參選人的互動？王僅表示，那個以後再說吧！

談及8日在高雄舉辦的金平之友會活動，王金平強調，自己的行程會照走，也說了要勤走基層、傾聽民意，整合各界力量，而整合起來的力量都還是成為國民黨的資源。

知情人士指出，王金平上週起與團隊開了幾次會議，初步徵詢大家意見後才做出決定，而關鍵點除了黨中央對於初選制度的批評聲浪毫無回應，高雄市長韓國瑜6月1日造勢成功也是因素之一，若繼續走初選這條路可知結果，因此權衡形式轉個彎繼續前行。

知情人士還透露，王金平比較介意的一點，是前段時間分析支持度，淺藍、淺綠的支持者較多，反而深藍這塊幾乎找不到支持，枉費40年來努力付出，讓王有些傷心。

知情人士也說，與團隊討論的過程中，也有少數聲音提議連署、獨立參選，但王金平並未接受，覺得還沒走到這一步，目前為止沒有要脫離國民黨的意思，這就枉費他做了這麼多年的忠貞黨員。至於是否會回頭協助韓國瑜？他則說，近期隱約可感受到各方透過共同朋友努力來爭取，但王現階段還不會做任何表態。

(中時 )