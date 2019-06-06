端午連假國道交通疏運措施。（高公局提供）

端午節3天連假期將於明天展開，高公局表示，明起國道將湧入大量南下返鄉車流，國道將實施高承載管制、0至5時免收費等疏導措施外，該局更預估，交通量最大將落在假期第2日，全日南北雙向國道交通量估計有120百萬車公里，是平日1.4倍，呼籲民眾改走替代道路。

端午節3天連假，國道流量是平日的1.4至1.5倍。（高公局提供）

108年端午節連假，即將於7(明)日開始至10日結束，為期3天，高公局表示，由於明天就是端午節，國道今天下午即會出現南向返鄉過節車潮至深夜；鑑於連假3天國道車流量，是平常的1.4至1.5倍，國道將實施高承載管制、匝道儀控管制，單一費及0至5時免收費等交通疏導措施。

端午節3天連假期間，國道易塞車路段行車時間，是平日的3至7倍。（高公局提供）

根據高公局預估，7 日是端午節，也是連假首日，國道以南向返鄉過節車潮為主，車流量為平日的1.5倍，上午易壅塞路段包括國1的楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3的三鶯至關西、烏日至霧峰；國5的南港至坪林，行車時間比平常多4至5倍。

連假次(8)日則是旅遊及北上車潮為主，全日為國道南北雙向最大量，為平日的 1.4倍，國道上午南下易壅塞路段，包括楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3的三鶯至關西、烏日至霧峰；國5的南港至坪林，行車時間比平常多3至5倍。國道下午北上易壅塞路，包括國1的西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3的關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5的頭城至坪林，行車時間是平常的3至7倍。

連假最後一天(9日)，國道以北上收假車潮為主，車流量為平日的1.5倍，國道下午易壅塞路段，包括國1的西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3的關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5的頭城至坪林，行車時間是平常的3至7倍。

其中，每逢假日必壅塞的國5在連假第2天、第3天，恐塞到晚上10點以後，才可望紓解。高公局呼籲民眾走替代道路。

(中時電子報)