根據《CBC.ca》在6日報導，總冠軍賽G2結束過後，一名暴龍球迷竟在接受電視訪問時，公開說出柯瑞老婆艾莎名字，更放話想要羞辱艾莎，這讓柯瑞相當憤怒，不僅直接提告，更要求多倫多當地警方調查那名暴龍球迷的脫序言行。

整個風波發生在暴龍輸掉G2賽後，當地電視頻道《CP24》在球館外採訪一名暴龍球迷，沒想到他竟然直接說出艾莎名字，更用相當粗俗的言論，揚言自己想要羞辱艾莎，或許這名球迷只在開玩笑，或是發洩輸球情緒，柯瑞卻不這麼想。

畢竟柯瑞向來很保護自己家人，無論是愛妻艾莎或自己兩個女兒，就算自己和勇士隊友在多倫多客場飽受球迷言語羞辱(像是卓雷蒙格林在多倫多街頭被罵笨驢)，他都沒有真正回應，如今換成艾莎受辱，柯瑞當然必須捍衛自己家人。

由於加拿大法律針對這種公開侮辱事件採取相當嚴肅的處理態度，如果多倫多警方真的認定那名球迷出現侮辱或威脅艾莎的言行，最重可能面臨1年牢獄之災，只是為了逞一時口頭之快，換來面臨監禁結果，恐怕那名球迷悔不當初了。

(中時電子報)