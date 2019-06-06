民進黨總統初選下周直接進入民調對決，根據黨中央規定，民調前3天蔡英文總統、行政院長賴清德不能再以專訪、廣告刊登宣傳。民進黨立委許智傑認為，選罷法規定競選活動到投票前一晚10點為止，為何民進黨內規反而更嚴格，建議黨中央修改初選辦法，讓所有候選人有公平宣傳機會。

根據民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」規定，民調執行前3天起，其他類候選人於中央黨部通知的停止媒體活動之日起至民調執行完畢止，不得參加電視或電台專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目，不得在電視、電台、平面媒體刊登廣告，以及其他具大眾媒體宣傳效果等行為。

詢及獨派近日幫行政院前院長賴清德登廣告，民進黨立委許智傑受訪時表示，黨中央自2011年初選辦法，明確規定候選人於民調前3天禁止在傳統媒體刊登廣告，但如今進入網路盛行時代，已不合時宜。

許智傑接著說，候選人自己可嚴守不登廣告，但有時難以控制支持者或相關團體登廣告，這中間存在模糊地帶。

許智傑舉選罷法為例說明，法條明定在投票日前一天競選活動時間為上午7點到下午10點，「為何民進黨的內規反而更嚴格？」他期盼未來黨中央能修改初選辦法，參考選罷法規定來規範，讓所有候選人有公平的宣傳機會。

(中時 )