為簡化收費方式，北市公共運輸處今宣布，雙北市公車7月1日起實施上下車皆須刷卡，並分2階段實施，第一階段從7月1日至11月30日為鼓勵民眾上下車刷卡，完成上下車刷卡1次即可取得抽獎資格，獎品有每月特製版定期票；明年2月1日起若未上下車刷卡，將無法享有後續轉乘捷運、公車、YouBike轉乘優惠。

北市公運處指出，現行收費制度有上車刷感、下車刷卡，民眾需依收費指示牌感應，常造成遊客混淆，未來實施上下車皆刷卡後可以改善情況，同時也可以透過刷卡累積旅運資料，以便後續路線及班次調整。

第一階段從7月1日起實施，初期為鼓勵民眾上下車刷卡，凡完成上下車刷卡1次，即可獲得抽獎活動，完成次數越多，中獎機會越高；第2階段則從明年2月1日起，若民眾未完成上下車刷卡，無法享有後續1次捷運、公車、YouBike轉乘優惠。

公運處強調，實施上下車刷卡後，可利用大數據分析上下車地點資料，已提供符合民眾需求的公車路線，乘客也不用再煩惱上車或下車刷卡付費，同時也可以改善因搭車時間常導致無法享有轉乘優惠，下趟旅程轉乘時間從下車刷卡起計算，轉成更便利。

「公車下上刷嗶嗶抽大獎」活動從7月1日至11月30日，月月抽獎，刷卡記錄每月重新計算，每月抽出1年份定期票1名、半年份定期票10名、1個月定期票48名。

(中時 )