去年10月21日在台鐵新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，案經宜蘭地檢署調查後，檢方認為，司機員尤振仲等3人涉犯過失致死罪，提起公訴，曾任台鐵局長的周永暉、范植谷、鹿潔身等人則獲不起訴處分。交通部表示，三名前局長雖無刑事責任，仍應負起督導不周的行政責任，對主管級人員懲處的擴大與加重，也已呈報行政院。

針對宜蘭地檢署偵結1021台鐵普悠瑪列車翻覆事故，交通部表示，尊重司法單位的調查及起訴的決定，交通部仍將持續要求台鐵改善並貫徹安全要求；而林佳龍部長重啟行政責任調查後，對主管級人員懲處的擴大與加重，也已呈報行政院。

交通部表示，林佳龍部長指示加強就主風泵檢修、ATP遠端監視系統、普悠瑪列車採購及驗收等層面釐清問題及究責，因此展開行政責任調查，加重並擴大主管級人員的懲處。宜檢雖認定前三任局長無涉刑事責任不起訴，然仍應負起督導不周之行政責任，因此交通部仍將在行政責任調查獲核定後進行懲處。

另一方面，交通部也將全力支持家屬的訴求，配合行政院「國家運輸安全調查委員會」成立後，就本起事故重啟調查。

交通部指出，林佳龍部長數度與罹難及受傷者家屬懇談，除主張提高賠償金額度，也要求從優從速協助傷者賠償，協助傷者復原；另也正在研商對車商求償及扣抵保證金的談判。

交通部表示，台鐵除已改善人員訓練及列車檢修SOP，也已加速辦理彎道安全改善等工程。針對宜檢偵結所公布的資料，交通部也將審慎檢視，作為接下來提升安全及內部檢討的參考依據。

(中時 )