本週開打的LPGA休普萊特菁英賽歷史逾30載，和前一個美國女子公開賽韓流強襲截然不同的是，近代奪冠的好手以歐美籍居多！本週運彩達人就帶您共同了解一些和這項賽事有關的數據，或許從中可嗅出點投注方向。

休普萊特菁英賽始於1986年，前兩屆賽事稱做「Atlantic City LPGA Classic」，1988至1991年改稱「Atlantic City Classic」；1992年起由超市零售商「休普萊特(ShopRite)」贊助：稱為「ShopRite LPGA Classic」，這段期間中2007到2009年曾經停辦後復辦；2013年起本賽事再加入台灣知名筆電廠商宏碁贊助，共同冠名為「ShopRite LPGA Classic Presented by Acer」迄今。

休普萊特菁英賽和其他賽事最大的差異，是它少進行了一輪外，因球場設計因素，單輪桿數僅71桿，三輪共213桿，較一般賽事為低；對狀況好的選手來說可謂是先搶先贏，往往較少出現尾盤逆轉的機會。本賽事奪冠獎金22萬5千美元，總獎金則有175萬美元。在30年歷史中，知名球后索倫絲坦與貝斯蒂.金恩是唯二曾三度封后的好手；最低總桿數紀錄也由索倫絲坦創下，為低於標準桿17桿的196桿。至於單輪最低桿61桿紀錄則在去年產生，由日、韓兩位亞洲選手橫峯櫻、金世媖所共同創下。早期賽史的1988與1992年則出現過兩次戰平加賽的過程，也印證前述翻盤不易的輪點。

2010復辦起九年的冠軍中，安娜.諾奎絲特於2015、2016完成二連霸算是最威！目前她的運彩開盤賠率30.00。去年冠軍朴安妮為韓裔美籍與2017金寅璟的韓國籍，符合女子高球界韓流稱霸的概念。但再前推2011到2016年則全為歐美選手的天下；只有復辦首屆2010年冠軍日籍選手宮里藍才再見亞洲臉孔。因此才說和前個大賽韓籍選手佔奪冠多數的景況迥然相異。

話雖如此，目前莊家最看好的參賽選手，則是賠率6.50的「李晶恩6」。不要懷疑！名字後面的6正是她在LPGA註冊的名稱。這當中的有趣小故事正如一般人所想像：因為無論是漢音「李晶恩」或羅馬拼法的「JEONGEUN LEE」，竟在韓國女子高球界球巧合地前後期陸續出現多位同名同姓好手！最後只好用加上數字做為區別令人莞爾。

休普萊特菁英賽過後，盛夏的高球更是精彩！包含PGA美國公開賽在內將陸續進行如英國公開賽、愛維養錦標賽…等大賽，屆時有機會再為彩迷多做介紹。

(中時電子報)