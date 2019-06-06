NBA總冠軍賽現正打得火熱，3場結束目前由暴龍以系列賽2比1領先戰局，勇士隊雖然在經驗上以及球員個人能力方面更為突出，但傷兵頻傳的問題令系列賽增添很大的變數，對於勝負難以抉擇的朋友們可以考慮運彩總冠軍賽MVP的特別項目玩法，支持心愛的球星打出絕妙好表現！

總冠軍賽MVP(Final MVP)的獎項從1969年創立，每年由11位媒體代表投票選出總冠軍系列賽最有價值的球員，至今僅有31超級球星獲得此項殊榮，其中籃球大帝麥可‧喬丹(Michael Jordan)獨得六座金盃可謂前無古人、後難有來者！現役球員當中以雷霸龍‧詹姆士(LeBron James)的3次最多，與名宿魔術‧強森(Magic Johnson)、俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)以及提姆‧鄧肯(Tim Duncan)比肩。

根據統計總冠軍賽MVP與獲得總冠軍的隊伍幾乎重疊，歷史上只有首屆的傑瑞‧威斯特(Jerry West)以亞軍之姿獲得Final MVP，接下來的50年都由冠軍隊伍的球員獲獎。

以台灣運彩顯示的賠率來看，目前最被看好獲得總冠軍賽MVP的球員是勇士隊的史蒂芬‧柯瑞(Stephen Curry)，他面對暴龍緊迫的包夾防守依舊繳出亮眼成績，沉著的表現十分有機會獲得生涯首座Final MVP，其同隊最大的競爭對手、同時也是過去兩屆Final MVP的凱文‧杜蘭特(Kevin Durant)如今已經缺賽三場，就算第四戰即時歸隊，傷後也難有出色表現，因此投注咖哩小子絕對是最佳首選。

喜歡高賠的朋友們則建議選擇寇海‧里歐納德(Kawhi Leonard)，這位沉默殺手五年前在馬刺拿過一次總冠軍賽MVP，他攻守全面的演出暴龍全隊沒有任何人能夠取代，只要暴龍贏得今年的總冠軍相信MVP別無二選。

(中時電子報)