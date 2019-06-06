不能苦民所苦、那要政府何用？台中市議員張滄沂6日帶領大元里長林瑞興等人，於市政總質詢時向市長盧秀燕請命，針對該區一家醫療事業廢棄物處理機構，長年來燃燒醫療事業廢棄物所產生的空汙，荼毒鄰里，危及民眾建康，要求市府應儘速解決。盧秀燕表示，有汙染一定要開罰。

台中市議員張滄沂6日和大里區5個里的里長在台中市議會市政總質詢上，向盧秀燕遞交陳情書，希望媽媽市長拿出反空汙的決心，解決大里區的空氣汙染問題。張滄沂說，大里一家合法登記的廢棄物處理公司，在地方設置已超過10年，主要處理醫療廢棄物，有多次空汙違規的紀錄，公司位處人口密集處每次燃燒廢棄物時產生空汙，周遭居民長年飽受的空汙之苦。

大里區大元里長林瑞興說，該工廠燃燒動物的屍體、醫療廢棄物，空汙不分藍綠只看風向，周遭的住戶受燃燒廢棄物的落塵影響，每天早上桌子才擦好，到了下午又滿佈髒污，人口密集處根本不適合設置焚化廠。盧秀燕表示，市府會深入了解，就算是合法也不能超標，請環保局加強稽查污染，有污染一定會罰。

環保局指出，該公司領有事業廢棄物處理許可證及固定汙染源操作許可證，市府在106年、108年查獲該公司違反廢棄物清理法，106年有2次、107年1次違反空汙法都已分別裁處。

環保局強調，該公司107年曾查獲戴奧辛超過排放標準，但未達空汙法所訂情節重大情事，限期改善，複測通過排放標準；108年3月執行管道戴奧辛檢測，檢測結果尚符合排放標準。5月份再次執行管道戴奧辛檢測。

(中時 )