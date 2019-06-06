行政院院會上午聽取「建構文化內容產業生態系」推動成果與未來重點計畫報告，其中指出文策院6月底成立後，將扮演催生市場長期動能的點火角色，以「國家隊」概念振興市場。

文化部文創 發展司長陳悅宜表示，文策院設置條例在2月通過後，董事名單5月28日已經蘇揆核定，預計在今年6月底正式成立，屆時文策院將透過文化內容開發產製，科技運運及跨域發展、完善文化金融體系及拓展國內外通路，點燃產業的動能。

陳悅宜說，文策院將透過文化內容開發與應用、完善文化金融體系、產業人才開發及創新創業、產業產制支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家品牌國際布局、智慧財產及著作權輔導、文化內容產業趨勢研究等8項業務來整合文化、科技、經濟能量，健全產業生態系。

另外，文化部也說，文策院將提出5年計畫目標，包括1年內整備內容產業支持系統；3年內促成文化內容產製量提升；5年內形塑內容品牌國際化，策略布局國際市場。

文化部長鄭麗君也說，第一屆董事會預計在6月中舉行，就會向社會公布正式掛牌成立的時間，並正式對產業界提供服務，文化部也已先行成立文策院籌備小組，做為接軌過去3年來文化部推動文化內容產業健全生態系各項政策工具，以便跟文策院無縫接軌運作。

(中時 )