2019國際足總女子世界盃本週末將在法國點燃戰火，24支球隊分成6個小組進行單循環，各組前2名以及積分較佳的4支小組第3名，將晉級16強淘汰賽，以下簡單分析各小組的出線形勢。

A組：法國、挪威、南韓、奈及利亞

預測出線：法國、挪威、南韓

地主法國由荷娜（Wendie Renard）領軍的後防線表現穩健，前鋒線上則有代表法國接近160場攻入超過70球的勒索默（Eugénie Le Sommer），兩人所效力的里昂隊今年4連霸女子歐冠，以7名里昂球員為骨幹的法國隊與美國同被視為奪冠大熱門，小組首名出線應無太大問題。挪威一直是歐洲女足強權，本屆資格賽更以隊史最佳的7勝1負晉級，但少了因抗議挪威足協對待女子球員而缺席的女足金球獎得主海格伯格（Ada Hegerberg），對挪威的進攻是一大打擊。南韓連續兩屆出席，上屆打進16強，本屆資格賽雖然踢附加賽才晉級，但全程1球未失；奈及利亞連續8屆參賽，但最佳成績只有第7名，近4屆都在小組賽出局。

B組：德國、西班牙、中國、南非

預測出線：德國、西班牙、中國

德國兩屆冠軍在歐洲區輕鬆晉級，隊長馬洛桑（Dzsenifer Marozsan）2016年領軍贏得奧運金牌，21歲的年輕中場莉亞舒勒（Lea Schüller）則是值得注意的新秀，代表成年隊僅僅12場比賽就已攻入8球，新生代的德國女足被視為本屆奪冠第3熱門。西班牙雖然只是第2次亮相世界盃，但從友誼賽僅1球小負美國和英格蘭，曾擊敗巴西踢平日本，有樂觀的理由。中國在亞洲區資格賽4強1：3不敵日本仍顯示出與頂級球隊的差距，但前6次參加世界盃從未低於8強的成績，任誰也不敢小看，24歲的王霜是唯一旅外，她的發揮很大程度影響中國隊的前景。南非首度參賽，從友誼賽的多場大敗可見，實力仍不足以與同組對手抗衡。

C組：澳洲、巴西、義大利、牙買加

預測出線：巴西、澳洲、義大利

世界排名第6的澳洲是種子隊，連3屆打進8強，奪冠賠率與荷蘭、日本並列第5，被看好能在C組出線，但澳洲足協在1月份通過評估後認為國家隊整體氣圍不佳，因此解僱了帶隊晉級世界盃的總教練斯塔伊契奇（Alen Stajcic），最近兩場友誼賽澳洲分別大敗給美國與荷蘭，是個警訊。巴西從未缺席，本屆再次輕鬆拿下南美冠軍，33歲的前球后瑪塔（Marta）仍在為巴西尋求第一座大賽冠軍，41歲的老將佛米嘉（Formiga）更已是第7度參賽，兩名老將可能的最後機會，是否會燃燒起後輩們的爭勝決心？義大利相隔4屆重返世界盃，牙買加則是首支晉級的加勒比海球隊，缺乏大賽經驗恐怕是致命傷。

D組：英格蘭、日本、蘇格蘭、阿根廷

預測出線：英格蘭、日本、蘇格蘭

英格蘭世界排名高居第3，資格賽7勝1和，進29球只失1球，得失球都排名第一，在今年2月第4屆她相信盃（SheBelieves Cup），英格蘭連勝巴西、日本並踢平美國，以2勝1和首度奪冠，後防定海神針隊長霍頓（Steph Houghton）居功厥偉。日本從未缺席世界盃，近兩屆都打進決賽，日本在亞洲實力超群，已連贏兩屆亞洲冠軍，今年在她相信盃打敗巴西踢平美國，表現不俗。日本晉級淘汰賽應可預期，如果在淘汰賽需要進行PK戰，可以留意隊長熊谷紗希，她正是2011年決賽對美國PK戰致勝的關鍵球員。蘇格蘭首度晉級，阿根廷則是通過附加賽才拿到最後一張門票，兩隊世界排名都在20以外，爭小組第3是合理預期。

E組：加拿大、荷蘭、紐西蘭、喀麥隆

預測出線：加拿大、荷蘭

加拿大在中北美資格賽0：2不敵美國，但這是加拿大自去年10月以來唯一敗績，之後更戰勝過挪威、蘇格蘭、英格蘭、瑞典和奈及利亞等世界盃參賽隊伍。小組賽期間將滿36歲的前鋒辛克萊爾（Christine Sinclair），代表加拿大超過280場，只要再進3球，就可追平美國名將瓦姆巴赫（Abby Wambach）保持的184球國際賽進球紀錄。荷蘭上屆首度參賽就打進16強，本屆資格賽僅輸了一場給挪威，但仍強勢通過附加賽晉級，巴塞隆納中場莉克馬丁斯（Lieke Martens）是2017年FIFA最佳女子球員，她和兵工廠前鋒薇薇安米德馬（Vivianne Miedema）在國家隊合計攻進100球，絕對是各隊嚴防的攻擊組合。紐西蘭前4次參賽都未打進淘汰賽，喀麥隆上屆首度亮相即闖進16強，但本屆籤運不比上屆好，將有一番苦戰。

F組：美國、瑞典、泰國、智利

預測出線：美國、瑞典

美國一枝獨秀，在中北美錦標賽5戰全勝，進26球未失1球，已代表美國160場進了101球的前鋒摩根（Alex Morgan）笑稱，美國隊可以派兩支先發陣容去踢世界盃，連代表美國出賽271場進107球的前鋒洛伊德（Carli Lloyd）在錦標賽都只能替補，就可見美國板凳深度之可怕。不過美國也不是沒有隱憂，中場霍蘭（Lindsey Horan）為腿傷所苦、右後衛奧哈拉（Kelley O’Hara）仍未百分百康復、左後衛鄧恩（Crystal Dunn）沒有可靠的替補等。瑞典是歐洲女足強權之一，2003年曾打進世界盃決賽，1991和2011也兩奪季軍，雖然上屆世界盃和2017歐錦賽表現差強人意，但2016奧運打進決賽，包括8強和4強淘汰美國和巴西，僅在決賽1：2不敵德國，23歲前鋒布萊克史提紐斯（Stina Blackstenius）是值得注意的新星，2015年歐洲U19錦標賽她以6球成為進球后，並帶領瑞典第3度奪冠，奧運對美國和德國她都包辦瑞典唯一的進球。泰國連續兩屆出線，但主要是因為分組情況有利；智利則是首次取得南美洲席次，兩隊在F組有明顯的落差，如果想搶第3名出線，對美國和瑞典都必須避免大敗才有機會。

(中時電子報)