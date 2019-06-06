周麗蘭／雲林報導

前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統選舉內初選，雲林縣長張麗善表示，只有團結才有可能機會勝選，希望大家能夠屏除個人意見，以大局著想。

張麗善受訪表示，她希望黨內能夠進行公開公平公正的初選，這個機制一旦形成，把最受民眾期待的人選推出來，對台灣未來的發展是很重要的，希望國民黨最終目的還是要團結，只有團結才有可能機會勝選，國民黨取得政權才是全民之福。

她進一步表示，希望大家能夠屏除個人意見，以大局為考量，放下己見以整體全台灣人民福祉為最大目標。

(中時 )