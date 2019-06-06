王不參加國民黨初選 張麗善：盼團結以大局著想 13:022019/06/06 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對王金平宣布不參加國民黨初選，雲林縣長張麗善6日表示希望大家團結以大局著想。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周麗蘭／雲林報導 前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統選舉內初選，雲林縣長張麗善表示，只有團結才有可能機會勝選，希望大家能夠屏除個人意見，以大局著想。 張麗善受訪表示，她希望黨內能夠進行公開公平公正的初選，這個機制一旦形成，把最受民眾期待的人選推出來，對台灣未來的發展是很重要的，希望國民黨最終目的還是要團結，只有團結才有可能機會勝選，國民黨取得政權才是全民之福。 她進一步表示，希望大家能夠屏除個人意見，以大局為考量，放下己見以整體全台灣人民福祉為最大目標。 (中時 ) #希望 #國民黨 #大局 #張麗善 #初選 也許您會感興趣 推薦閱讀 申請登陸遭無禮對待 吳敦義退回內政部處分書 20:192019/06/04 政治 台灣政情國共論壇 吳可奈何－蔡政府不准吳赴陸 藍營批不守法 04:092019/06/05 話題觀察 國民黨5人小組今徵詢韓郭 01:192019/06/05 政治要聞 張麗善迎向日頭 勇敢築夢 01:192019/06/05 政治要聞 吳斯懷向韓粉開槍 網怒轟：怎不批郭！ 09:062019/06/05 政治 徵詢韓參選意見 國民黨5人小組今午抵高雄 09:512019/06/05 政治 國民黨基隆立委初選 宋瑋莉出線 12:212019/06/05 政治 國民黨第五選區立委初選 林郁方勝出 11:072019/06/05 政治 初選民調納手機？ 朱立倫：未接到徵詢 16:292019/06/05 政治 震撼!王金平宣布：不參加國民黨內初選 11:072019/06/06 政治 政治熱門新聞 藍這4位交500萬保證金 他嘆：真悲壯！ - 政治 震撼!王金平宣布：不參加國民黨內初選 - 政治 李佳芬原反對韓選總統？林佳新爆關鍵轉折 - 政治 王金平到底想幹嘛？學者驚飆3字 - 政治 蔡、賴廝殺激烈 賀德芬擔心蔡英文會做這件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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