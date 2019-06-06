索羅門群島邦交疑亮紅燈，該國外交部長馬內列指將在一百天內決定與台灣斷交與否。深耕外交國防的綠委王定宇今（6）天透露，台灣和索羅門群島的外交關係沒有生變問題，索國外交部長正計畫訪台。

台灣目前有17個邦交國，近日傳出索羅門群島邦交警訊，索國新任總理蘇嘉瓦瑞日前受訪指，中國正積極「挖角」，他正在考慮和大陸建交。不過，外交部表示，台灣與索國外交常在該國進行國會大選前後被拿出來討論，此次為聯盟形式共組政府，蘇嘉瓦瑞的談話為民主制度運作的常態。

長期關注外交國防議題的民進黨立委王定宇上午表示，索羅門新內閣組成，本來就要回顧（review）檢視所有的外交政策，不是只有針對台灣，該國採取內閣制，國會內閣多數是決策的重要因素，否則會有倒閣風險，「根據台灣外交部訊息，目前索羅門國會多數支持台灣」。

王定宇透露，據他了解，索羅門外交部長正在計劃前往台灣訪問。他說，索羅門與台灣的關係，也牽動著南太強國澳洲，澳洲現在除了金援索羅門，還阻止華為承攬索羅門海底電纜工程，改由澳洲補助索國處理，不希望中共勢力進入的態度明確，而澳洲對索羅門政局有相當大的影響力。

王定宇指出，美國特別派出白宮國安會資深主任Matt Pottinger到索羅門，當時台灣的外交部次長也在場，國務卿龐皮歐也表達關切索國的問題，美國在印太戰略，澳洲、台灣同屬重要盟邦或夥伴。

(中時 )