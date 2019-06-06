國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫今日(6日)再度呼籲修憲採取內閣制，並主張可先從恢復立法院的閣揆同意權、總統到立法院國情報告與投票年齡降為18歲做起，還宣誓自己若能當選粽統，就任後會立刻提出憲改方案。

朱立倫出席台灣競爭力論壇舉辦的「啟動修憲走向內閣制」座談會時指出，行政院明明是最高行政機關，在修憲後卻成了總統的執行長，變成有責無權的小媳婦。2000年以前內閣共產生17位行政院長，平均任期三年，2000年後包括現任院長已16位閣揆，能當一年兩個月就超過平均值了，這樣如何延續政策？而且院長答應了的事情到底是否算數？總統作為老闆有時在幕後，有時又跑到幕前。

朱立倫還說，我們的憲法本來偏向內閣制，但廢止立法院的閣揆同意權行政院長後成了總統可以隨時請他走路的執行長，所以恢復閣揆同意權是當務之急，接下來推動內閣制的措施，包括立委是否可以兼任官員？以現在113席立委當然很難， 因為人數太少，所以立委人數也要增加，他個人主張要推動內閣制並偏好真正走向內閣制，但在過程中若因為要凝聚社會共識需花太久時間，那應該先恢復立法院閣揆同意權會讓制度比較穩定，再把18歲投票權也在修憲中一併完成，朝野政黨不管支持甚麼制度，恢復閣揆同意權跟18歲投票應該是最沒有爭議的，最快下一屆國會就推出，兩三年就完成了，在下一屆總統立委就可以實施此制度。

此外朱立倫直言目前總統仍是最高首長，以前總統依照慣例要到國大國情報告，後來廢除國大但立法院相關規定仍有總統到立法院國情報告立委得提出建言，這是憲政精神體現，且已有法律規範，2020新總統上任新國會就位後就可以實踐。

會後受訪時朱立倫承諾若就任總統就立刻提出憲改方案，此外被問到黨內初選情況他呼籲大家真正做到不要口出惡言，尤其不要有明槍暗箭，因為這段期間有太多的明槍暗箭；傷害自己的候選人，就是傷害自己的黨。

對於韓粉在台北造勢後，將持續在各縣市造勢，朱立倫認為每個人有不同想法，對韓粉的作法，他祝福造勢成功。

(中時 )