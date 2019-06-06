有「太后專業戶」之稱的陳莎莉，昨(5日)傳出在大陸工作存下的1.4億酬勞被騙走，隨後她受訪時乾笑三聲否認此事，笑說：「年紀這麼老還會被騙，不會啦！」，而她稍晚受訪時更提出5年前俞小凡被騙走4300萬台幣之事，形容這件事就是最好血淋淋的例子，自己完全信賴公司，「他們要對我的錢負責」。

「婉君」俞小凡2014年底衰遇詐騙4300萬台幣，隔年3月事件才曝光，當時俞小凡接到電話，被指涉嫌跨國詐騙，要求她得在3天內分6次匯款，她告訴翁家明後，才驚覺被騙，報警後初步追查此詐騙集團常用人頭帳戶轉匯，再請台灣車手提款將錢洗到對岸，將錢追回難度高，俞小凡當時心情十分沮喪，咬牙回應還是得為了兩個孩子努力過日子。

據《自由時報》報導，陳莎莉透露，當年俞小凡本來和她所屬同公司，俞小凡希望自己處理財務，不久後就遭坑走4千多萬，「她還拜託我，能不能幫忙找高幹要回來」，又問後來俞小凡被騙事件結果？陳莎莉回說：「只聽她說認了『我倒楣』」，也因此事件，陳莎莉後來將錢全權交給公司幫忙，自己不打算經手，自然也不可能遭遇傳聞中的詐騙事件。

(中時電子報)