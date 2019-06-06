今午（6）前立法院長王金平在與黨內5人小組會後，發出「不參加黨內初選聲明」。內容除批判國民黨初選「奇奇怪怪」，更表示今後將全心全意走訪基層、整合各地人脈資源，為贏回中華民國努力。外界霧裡看花，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，對王聲明內容「看不懂」。

王金平聲明表示：「黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。」還進一步指出：「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。」

不僅如此，王金平更寫道：「我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。」

外界對此霧裡看花，對王金平下一步動向議論紛紛。胡幼偉則在臉書發文：「王喬公宣佈不參加黨內初選。至於他聲明中的其他內容，我才疏學淺，就看不懂了。」

(中時電子報)