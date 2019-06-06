前立法院長王金平聲明不參加黨內初選，高雄巿長韓國瑜6日受訪回應，剛才聽到這個消息覺得真的是嚇了一跳，這一次他參選高雄市長選舉，承蒙王金平院長以及他的好朋友大力幫忙，三山造勢真的讓人動容，所以他個人對王金平院長非常、非常的感謝。

他提到，過去幾十年，王院長擔任立法委員、立法院副院長、院長，對整個中華民國國政方針，還有國家任何的重大事件，以及國家任何的重大發展調和鼎鼐，貢獻很多，王院長已經是台灣政壇非常寶貴的一個資產。

韓國瑜表示，他覺得王金平今天做這個不參加初選的決定，一定有他自己的想法，他會找時間再去跟王院長感謝，順便要跟他請益。

至於王的聲明稿上面寫這是一場奇奇怪怪的初選，韓國瑜則說，每一個人解讀不一樣，因為最後通過了一個特別辦法，通過以後，大家會有不同的看法。

王院長有他的個人看法，至於他個人從頭到尾則都堅持，在特殊的情況之下，他身為高雄市長，他是被動式地被徵詢，所以王院長的看法，他認為大家都應該尊重。

(中時 )