花蓮縣挺韓後援會執行長游淑貞期盼造勢活動順利圓滿。（范振和攝）

花蓮縣挺韓後援會要角紛紛露臉，力廷韓國瑜參選總統救台灣。（范振和攝）

6月8日韓國瑜前進東台灣造勢活動，工作人員在艷陽天下趕搭大舞台。（范振和攝）

花蓮縣挺韓後援會籌備會6日在國民黨花蓮縣黨部召開，執行長游淑貞也是吉安鄉長說明6月8日造勢活動流程，籲請大家團結一條心，一舉衝高韓國瑜在東台灣的支持度。

花蓮挺韓後援會執行長游淑貞主持籌備會，說明6月8日造勢活動流程，進行任務編組，分連絡組、志工組、媒體組、交通組、後勤組以及護衛隊等，請大家依組別分頭作業。

另外，游淑貞指出，高雄的「國瑜夜市」50攤，販售內容與在地的東大門夜市400攤屬性不同，不致互搶生意，且以當天10萬人潮來看，東大門也無法完全消化，東大門自強夜市代理主委張巨文樂觀其成，而她也期盼貨出去、人進來，大家一起發大財！。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏、縣農會總幹事官俊彥、總工會理事長陳光火、縣婦女會理事長林春美、市婦女會理事長江如玲、吉安鄉代會主席邱美雲、吉安鄉村長聯誼會長郭仁添、後備憲兵荷松協會理事長胡振興、花蓮團結聯盟召集人高李孟萍、花蓮救國團總幹事曾祈勝、縣軍人退伍協會理事長盧新榮、縣海軍陸戰隊退伍協會理事長林明華等多人參加，地方各界要角紛紛表示，將讓韓流了解花蓮鄉親的熱情與直誠。

與會人士也提及，他們都接到演藝界、勞工界、婦女界、社福界等大批人士來電，希望當天能上台為韓國瑜、為人民發聲！此次，不同於過去動員模式，韓粉主動集結報名參加，打爆了花蓮市婦女韓粉後援會專線電話，工作人員接到手軟、燒聲。在造勢活動的六期市地重劃區，工作人員也頂著大太陽趕塔大舞台。

(中時 )