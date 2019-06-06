新北市議會國民黨黨團今（6日）中午12時許，替新北市長侯友宜、朱立倫慶生。（葉書宏攝）

前立法院長王金平今（6日）表示，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量。對此，前新北市長朱立倫表示，「尊重」他的決定，最後全黨一定要團結一致。

新北市議會國民黨黨團今（6日）中午12時許，替新北市長侯友宜、朱立倫慶生，黨團準備2個大蛋糕，高呼「心想事成，支持朱立倫進總統府。」

朱立倫表示，在新北市議會站了8年，感謝老朋友沒有忘記他，是一個溫馨的場合，給他更有勇氣、更有決心。市府團隊、議員及老朋友們都給予鼓勵、支持的力量，代表過去的努力獲得大家的肯定，但未來必須更加努力。

另外，關於立法院長王金平宣布推出國民黨總統候選人初選，朱立倫表示，「尊重」他的決定，希望未來2020年總統大選時，王可以扮演很大的支持力量。

朱立倫表示，既然黨中央已經定了初選辦法，過程中雖有聽到不同的聲音和抱怨，因為自己擔任過黨主席，一切以大局為重，既然定案就依據辦法走，最後全黨一定要團結一致。

(中時 )