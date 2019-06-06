「兩岸媽祖緣」系列交流活動第二天，來自天津的五尊媽祖娘娘駐駕台中大甲鎮瀾宮，吸引大批信眾前往參拜祈福。鎮瀾宮董事長顏清標帶領鎮瀾宮理監事共同迎接，並與天津海峽兩岸民間交流促進會、天津市媽祖文化交流協會的代表團一行，向媽祖匯親與媽祖上宮儀式表達誠摯祝福。

顏清標董事長宣讀祝文，特別表示了【救民護國施恩德，驅害除災利澤興，山河社稷永安鎮，雨順風調保太平】，並在清香、鮮花、鮮果、香茶之儀，祈告大海之神天上聖母永保萬民平安。多個台灣宮廟負責人與媽祖文化發展聯誼會的重要幹部，也與來自天津的媽祖文化協會與天津天后宮的領導進行深入的交流，對於兩岸能共同發揚媽祖文化及傳達善文化所付出的努力與貢獻表達肯定，也強調千年以上的媽祖精神，相信未來一定能在兩岸文化交流下種下更好的善緣，期許兩岸和平發展，把媽祖精神傳揚至世界各地。

「津味廟會」在大甲鎮瀾宮廣場熱鬧登場，扯空竹演出讓現場民眾歡呼連連。（圖主辦單位提供）

其中以非物質文化遺產保護為背景的「津味廟會」，更是在同日下午於在大甲鎮瀾宮廣場登場，場面熱絡。超過15個極具天津地方特色代表性的中華傳統文化類別與非遺文化攤位，讓現場可說是人聲鼎沸，熱鬧非凡，也在媽祖娘娘的加持下，陽光普照的好天氣搭配上一氣呵成的天津地方文創戲曲技藝的演出，讓現場非遺文化的呈現更是深深的融入現場觀看的民眾心中，也使得中華傳統文化的博大精深在台灣民眾生活體驗中找到觀賞雅趣。

大甲鎮瀾宮顏清標董事長與鄭銘坤副董事長，也逐一在「津味廟會」各展攤觀賞，並特別在茶湯的展攤上體會試吃，大讚口味特殊，意猶未盡。隨後又到書法家現場揮毫的攤位上觀賞書法的多元文化特色，並與書法老師及作品合影留念。本次還有許多首次登台亮相的非遺文化如茶湯、機械動偶鐘、蛋雕等文化藝術智慧技藝，皆讓現場觀看的民眾感到嘖嘖稱奇。廣場現場表演拉扯鈴、耍龍旗，高超的技藝令在場欣賞的民眾歡呼連連，大聲叫好，並見證天津非遺文化傳承的創新，有了豐碩的成果。

交流團一行參訪鎮瀾兒童家園，送上代表極具代表中華傳統文化的禮物。（圖主辦單位提供）

本次交流活動大甲鎮瀾宮特別安排了天津海峽兩岸民間交流促進會、天津市媽祖文化交流協會的代表團一行前往以媽祖文化為精神所開立台中鎮瀾兒童家園進行參訪用餐，在董事長顏清標帶領下，小朋友排排站熱烈鼓掌歡迎來自天津天后宮的阿姨、叔叔們，代表團還準備了一份極具代表中華傳統文化禮物，除了有熊貓玩偶、還有傳統玩具扯鈴。代表團表示這次交流除了帶來很多天津的非遺作品，還有我們中華文化的傳統書籍，還有孩子們今後學習的工具，希望孩子們能在這個家園健康成長。

據了解，天津天后宮媽祖匯親文化交流活動將持續到10日，接下來將會在雲林、嘉義、高雄、台北等地與更多的台灣民眾共同交流媽祖文化。

(中時電子報)