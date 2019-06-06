東風-26飛彈

美國政府獲得的情報顯示，沙烏地阿拉伯在北京的協助下，大幅升級打造彈道飛彈計畫。3名對相關事務有直接了解的消息人士透露，數十年來，美國一直致力限制中東飛彈擴散，而這新發展將造成威脅。

據CNN新聞網5日報導，消息人士說，川普政府最初並未向國會要員披露這項機密發展。怒不可遏的民主黨議員從政府正常管道外發現後，認為是政府刻意將相關訊息排除在一連串的簡報外。

這些機密情報顯示，沙烏地最近透過向中方採購，不僅擴大了飛彈基礎設施，也發展了相關技術。而國會議員發現相關機密後，更加關切中東可能引發的軍備競賽，還有這是否顯示，川普政府在設法反制伊朗之際，給予某種程度的默許。

目前國會與白宮間為了沙烏地，彼此關係日趨緊張，儘管兩黨批評沙國在葉門開戰，更質疑它在異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺案中所扮演的角色，但白宮與沙國卻愈走愈近。事實顯示，白宮在國會反對下，決定軍售沙國數十億計美元軍備。

消息人士說，儘管美國情報部門尚未判定沙烏地的最終目標，但飛彈進展可能顯示，沙國可能向有朝一日獲得核彈頭又邁進了一步。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時，曾明白表示，萬一伊朗獲取核武，沙國也會跟進：「毫無疑問的，要是伊朗發展出核彈，我們會盡快跟進。」

雖然沙烏地是美國軍武最大的買家之一，但受限於1987年的「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime，MTCR），不得向美方採購能搭載大規模毀滅性武器的彈道飛彈。

而沙國則不斷表態，他們需要有與伊朗並駕齊驅的飛彈能力，有時甚至轉而尋求如中國等非協定簽約國的協助。

(中時電子報)