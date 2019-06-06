60歲的陳先生，是菸齡40年的老菸槍，每天至少抽掉一包菸，抽到咳嗽也不以為意。某次與家人登山，因呼吸不順而昏倒送醫，確診為肺阻塞(COPD)。醫師表示，吸菸是肺阻塞最重要的危險因子，嚴重時可能引發呼吸衰竭、心律不整，若延誤治療，恐暴露在死亡的風險中。

慢性下呼吸道疾病是國人第7大死因，肺阻塞就是其中一種。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事林慶雄表示，肺阻塞的盛行率平均介於6-10％間，但在40歲以上的吸菸者身上，盛行率則高達20-30％，約每3人就有1名肺阻塞者。肺阻塞所造成的死亡，80％與吸菸有關。

陳先生年輕時受同儕影響，成為癮君子，長期處於煙霧繚繞的環境中，一抽就是40年。雖然上下樓梯常感覺喘，抽菸時也常咳嗽，卻掉以輕心，誤以為自己缺乏運動。直到送醫急救，才得知自己患上肺阻塞。

林慶雄表示，菸品中的有害物質將破壞肺部組織，令其失去彈性。久而久之，患者呼吸時會感覺吐氣不完整，氣體「塞」在肺部出不來。正常人每秒可吐出80％的氣體，但肺阻塞者卻只能吐出30、40％，症狀常以喘、咳嗽、喉嚨有痰來表現。

全球肺阻塞漏診率高達70％，而台灣的漏診率則有50％。國健署表示，肺阻塞早期易與感冒、氣喘或其他呼吸道疾病混淆，患者常因輕忽症狀、缺乏病識感而延遲就醫。林慶雄舉例，某些患者氣喘加劇卻認為自己還能再撐，錯失治療時機。

肺阻塞若能穩定控制，不會嚴重到致死，但林慶雄提醒，肺阻塞最危險之處在於急性惡化，伴隨共病者，死亡的機率也較高。若引起呼吸衰竭，就需插管；若因氧氣不足導致心律不整，亦可能導致死亡。

林慶雄提醒民眾，若肺阻塞情況惡化，如喘、咳嗽、喉嚨有痰的情況變多，就需警惕，儘速前往胸腔內科就醫。國健署建議民眾，利用台灣胸腔暨重症加護醫學會發展的「1分鐘358」登階測試，進行肺功能檢測，以利及時治療。

(中時 )